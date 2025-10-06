Slušaj vest

Nakon što se plasirala u finale na Nevenovom festivalu dece pesnika, koji je održan u Savinom Selu kod Vrbasa, Aleksandra Jović, sada učenica prvog razreda Gimnazije ''Bora Stanković'' u Vranju, osvojila je tri nagrade: treće mesto po odluci žirija, nagradu za najbolju pesmu po odluci dečjeg žirija i nagradu za najbolju pesmu po izboru publike. Po odluci žirija zbornik radova biće nazvan po njenoj pesmi ''Oblak koji sve vidi''.

Foto: Gimnazija Bora Stanković

Pristiglo je 1500 radova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Na 36. Nevenov festival dece pesnika pristiglo je 1500 radova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije u prethodnih godinu dana. U žiriju su bili Tode Nikoletić, Branko Stevanović i Branislav Zubović.

Inače, na predstojećem Sajmu knjiga biće promovisana i knjiga dečjeg stvaralaštva ''Zduhači'' u kojoj su radovi petnaestoro dece sa teritorije bivše Jugoslavije, u izdanju Srpskog kulturnog centra ''Ćirilica''. Među autorima je i naša Aleksandra Jović.

“Škola sa ponosom čestita Aleksandri na izuzetnom uspehu!