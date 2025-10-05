Srbija
USLED JAKIH PADAVINA PRIDRŽAVAJTE SE OVIH SAVETA AMSS Presek stanja na putevima, evo gde su najveće gužve u ovom trenutku
Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretna vozila takođe čekaju na Batrovcima na izlazu iz Srbije, dva sata, koliko je i zadržavanje na graničnom prelazu Šid.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Zbog mogućih padavina vozače će i danas pratiti mokri kolovoz ali su uslovi za vožnju u većini krajeva bolji u odnosu na prethodna dva dana kada je na brojnim deonicama zbog snežnih padavina ali i odrona i popadalog drveća saobraćaj bio usporen i obustavljan, navodi se u saopštenju AMSS.
