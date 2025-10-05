Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretna vozila takođe čekaju na Batrovcima na izlazu iz Srbije, dva sata, koliko je i zadržavanje na graničnom prelazu Šid.

Zbog mogućih padavina vozače će i danas pratiti mokri kolovoz ali su uslovi za vožnju u većini krajeva bolji u odnosu na prethodna dva dana kada je na brojnim deonicama zbog snežnih padavina ali i odrona i popadalog drveća saobraćaj bio usporen i obustavljan, navodi se u saopštenju AMSS.