Slušaj vest

Eksplozivna naprava pronađena je danas kod stambenih zgrada u Lapljem Selu, u blizini igrališta.

Ručnu granatu pronašla je porodica koja živi u jednoj od stambenih jedinica, među drvima za ogrev, nakon čega su obavestili tzv. Kosovsku policiju u Gračanici.

1/5 Vidi galeriju Eksplozivna naprava pronađena u Lapljem Selu Foto: Kosovo Online

Ispred kamere, iz bezbednosnih razloga nisu želeli, ali su objasnili da su eksplozivnu napravu pronašli oko 13 sati i da u prvi mah nisu znali o čemu je reč.

Pripadnici tzv. KBS pretražili su teren, a prisutna je bila i tzv. Kosovska policija.

Nakon pretrage, tzv. KBS su napustile mesto dešavanja, dok pripadnici Kfora nisu bili prisutni.