DANAS POČINJE VAKCINACIJA PROTIV GRIPA U GORNJEM MILANOVCU: Važno obaveštenje za građane
GORNJI MILANOVAC – Došlo je to vreme godine kada haraju razni virusi, a iz Zdravstvenog centra u Gornjem Milanovcu poručuju da od ponedeljka počinje imunizacija stanovništva protiv sezonskog gripa.
- Vakcinacija će se obavljati na vakcinalnom punktu u prostorijama Savetovališta za dijabetes, radnim danima u terminu od 07:00 do 20:00 časova, potvrđeno je za RINU u Zdravstvenom centru.
Dodaju da će imunizacija takođe biti dostupna u svim pripadajućim zdravstvenim stanicama i ambulantama, i to u skladu sa njihovim radnim vremenom.
- Pored toga, vakcinacija će biti obezbeđena i u kućnim uslovima za pacijente koji koriste uslugu kućne nege. Ono što je važno da kažemo jeste da je najefikasnija mera protiv prevencije protiv gripa upravo imunizacija, poručuju iz Zdravstvenog centra.
Kurir.rs/RINA