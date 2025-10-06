Slušaj vest

GORNJI MILANOVAC – Došlo je to vreme godine kada haraju razni virusi, a iz Zdravstvenog centra u Gornjem Milanovcu poručuju da od ponedeljka počinje imunizacija stanovništva protiv sezonskog gripa.

- Vakcinacija će se obavljati na vakcinalnom punktu u prostorijama Savetovališta za dijabetes, radnim danima u terminu od 07:00 do 20:00 časova, potvrđeno je za RINU u Zdravstvenom centru.

Dodaju da će imunizacija takođe biti dostupna u svim pripadajućim zdravstvenim stanicama i ambulantama, i to u skladu sa njihovim radnim vremenom.

- Pored toga, vakcinacija će biti obezbeđena i u kućnim uslovima za pacijente koji koriste uslugu kućne nege. Ono što je važno da kažemo jeste da je najefikasnija mera protiv prevencije protiv gripa upravo imunizacija, poručuju iz Zdravstvenog centra.

