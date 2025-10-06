SNEG U IVANJICI PROZROKOVAO VELIKU ŠTETU! Nadležne ekipe i meštani pokušavaju da reše problem električne energije
Sneg koji je prošle nedelje padao napravio je velike nevolje stanovništvu Zapadne Srbije. U opštinama Nova Varoš, Arilje i Ivanjica je zbog zavejanih puteva i nestanka struje proglašena vanredna situacija. U ivanjičkim selima pod Javorom i Golijom smetovi su dostizali jedan metar. Stotine domova je bilo odsečeno od sveta, bez struje i telefonskog signala.
Aleksandar Mitrović, predsednik opštine Ivanjica, govorio je za Kurir televiziju o trenutnom stanju na putevima:
- Od petka imamo vanrednu situaciju u Ivanjici i to se mahom odnosi na snabdevanje električnom energijom. Snega ima u višim predelima, ali novi problemi se pojavljuju pucanjem stabala i grana koje štete dalekovodima i prekidaju snabdevanje strujom. Oko 40 ljudi je na terenima u svim mesnim zajednicima. Pokušavaju zajedno sa meštanima da reše problem domaćinstvima i mesnim zajednicama - kaže Mitrović i dodaje:
- Sneg je uzrokovao veliku štetu, ne samo putnoj infrstrukturi već i infrastrukturi za elektro snabdevanje. Škole rade i u ovom trenutku su vi putevi ka njima i mesnim zajednicama prohodni, što je najbitnije. Ostalo je da neke nekategorisane puteve raščistimo, a najveći problem je svakako električna energija koju pokušavamo da vratimo.
