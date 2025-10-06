Slušaj vest

Starije generacije pamte kako su njihove bake i majke pravile ajvar od paprika koje su pažljivo uzgajale u baštama i brale krajem avgusta. Priprema je bila zajednički, gotovo obredni posao - desetine porodica udruživale su se da pripreme paprike, pekle ih, a zatim mlele i dugo pržile ručno, kako bi se dobio karakterističan ukus.

Foto: Kurir Televizija

- Evo spremamo ajvar, zima dolazi, mora da se... Evo, ja i moja komšika, non stop smo zajedno. Jedna drugoj pomažemo i jedna drugu dopunjavamo - kaže za Kurir televiziju Branislavka Đokić iz sela Pasjača.

1/6 Vidi galeriju Srpske domaćice otkrivaju recept za ajvar Foto: Kurir Televizija

Istorijski gledano, ajvar se u Srbiji sprema još od kraja 19. veka. Posmatran je kao prava poslastica i nazivao se čak i "kavijar od paprike“. Najpoznatija paprika za ajvar dolazi iz Leskovca i okolnih krajeva, zbog specifičnog podneblja koje daje posebnu aromu i kvalitet.

Foto: Kurir Televizija

- Najbolji recept je onaj na kom smo odrasli, svakome je svoj, od bake, od mameostao, ali najbolji je sa samo kvalitetnom paprikom, tako da na jedan kilogram ajvara bude nekih četiri kilograma paprike, malo ulja, soli, šećera i sirćeta - kaže kuvarica Milena Ivanović.

SRPSKE DOMAĆICE OTKRILE PRAVU MERU ZA SOČAN AJVAR! Kako su nas bake i majke učile, sad tako i mi pravimo, tajna je u veličini paprike Izvor: Kurir televizija

Iako je ajvar prisutan i u drugim balkanskim zemljama, u Srbiji je postao pravi brend, čak i zaštićen kao leskovački proizvod, a manifestacije "Ajvarijada“ ili “Izađi mi na teglu” okuplja stotine posetilaca.

Foto: Kurir Televizija

- Još u doba Turaka se ajvar ovde pravio i bio je velika poslastica i to je u stvari bilo najskuplje jelo u to vreme. Tako da i danas, kako nam stižu cene, ovo ispada isto dosta skupa poslastica, ali mi ne odustajemo od toga jer stvarno to je nešto, neko naše nasleđe. Jednostavno je jelo koje se godinama sprema, svi ga spremaju i svi ga vole - kaže Maja Sević iz udruženja "Višnja”.

Foto: Kurir Televizija

Ove godine, niške domaćice kažu da je paprika sitnija, zbog suše. Ali i za to imaju rešenje.

- Paprika je tolička. I onda, puno mogućnosti, koja je veća, mi pečemo za ajvar. Koja ne, mi onda oljuštimo, izvadimo semenke, ubacimo u rernu, ispečemo i pravimo ljut, neljut ajvar, jer to nam je sad najlakše. Nekad ne oljuštimo papriku, jer je ona previše tanka, to je venčara - kaže Verica Jovanović iz sela Pasjača.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs/V. Milićević

BONUS VIDEO: