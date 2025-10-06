Maleni jazavičar koji je vozom iz Valjeva pošao za Beograd juče je digao Srbiju na noge.
pas koji je voleo vozove?
DA LI GA NEKO TRAŽI? Ušao u voz u Valjevu i krenuo za Beograd (FOTO)
Napravio je pravu pometnju na mrežama jer je prvo pitanje bilo kome pas pripada s obzirom da ima ogrlicu i kako je uopšte ušao u voz.
Komentari su se nizali a i dan kasnije je misterija šta se zbilo s ovim mališom, da li se vozom vratio nazad u Valjevu i da li je vraćen vlasniku... ili je možda samo pas koji voli vozove.
Kurir.rs/Facebook
