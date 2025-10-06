Slušaj vest

Napravio je pravu pometnju na mrežama jer je prvo pitanje bilo kome pas pripada s obzirom da ima ogrlicu i kako je uopšte ušao u voz.

Komentari su se nizali a i dan kasnije je misterija šta se zbilo s ovim mališom, da li se vozom vratio nazad u Valjevu i da li je vraćen vlasniku... ili je možda samo pas koji voli vozove. 

 Kurir.rs/Facebook

Ne propustiteSrbijaMARKO ZAKUPIO BILBORD DA PRONAĐE SVOJU LOLU: Dirljiva priča o ljubavi čoveka i psa, mladi Čačanin mesecima traži svog ljubimca, nudi i nagradu (FOTO)
1745477996_cacak-lola-se-nije-vratio-kuci-fototorina.jpg
Beograd"TRAŽI SE MEDA" Pas s Karaburme još nije pronađen, ali je viđen u Knezu, vlasnici mole za pomoć (FOTO)
meda.jpg
DruštvoBOJANA MOLI ZA POMOĆ: Ovaj pas nestao u Draževcu, vlasnica apeluje na svakog ko ga vidi da joj javi (FOTO)
screenshot-20240508-183616.jpg
Srbija"KO PRONAĐE OVOG PSA, NAGRADA 10.000 EVRA"?! Ljudi u neverici, usijale se mreže u Srbiji! Čovek se šali? (FOTO)
screenshot-20230716-111132.jpg
BeogradNESTAO PAS BELI U BORČI, PORODICA GA TRAŽI DANIMA I NOĆIMA: Molimo vas da ga ne jurite, samo nam javite gde je i odmah ćemo doći!
798.jpg
SrbijaVLASNICI MOLE ZA POMOĆ: U Krčedinu nestao pas maltezer, odaziva se na ime Snupi
imgd314f0bab55a567b6e1eb473edca0d79v.jpg
BeogradBRUJE MREŽE, NESTALA ANĐA, A NAGRADA KAO NEČIJA PLATA 500 EVRA: Vlasnik iz Leštana traži svoju ljubimicu, odaziva se i na Aki!
nestala-andja-nagrada-500-evra-11111111.jpg
BeogradNESTAO PAS U ŽARKOVU: Debelog nema već sedam dana, Slađana moli za pomoć
50775299-2108736895839042-2716940038788087808-n.jpg
Beograd(FOTO) DA LI STE VIDELI OVOG PSA: Izgubila ljubimca, mesecima luta po GSP i treba joj vaša pomoć!
kuca-pas-prevoz.jpg