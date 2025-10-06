Slušaj vest

U ambulanti hitne pomoći je obavljeno 86 pregleda odraslih osoba (tokom dana 29, a u toku noći 57 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa vrtoglavicom i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 177 poziva telefonom u prethodna 24 sata.

Kurir.rs

