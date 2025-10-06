SRPSKE DOMAĆICE OTKRILE TAJNU NAJUKUSNIJEG KAČAMAKA! U selu Ježevica kod Čačka održan sedmi Sabor kačamaka
Svake godine ova tradicionalna manifestacija privlači sve veću pažnju posetilaca, pa su se pored ovog tradicionalnog srpskog jela, na meniju našli raznovrsni proizvodi domaćina iz cele Srbije.
Tradicionalni kačamak i srpska kuhinja
Nekada smatran sirotinskom hranom, kačamak je danas pravi egzotični obrok. To je zdrav seoski doručak koji se sprema od projinog brašna i priloga, po receptima naših baka. Poštujući tradiciju, i ove godine takmičari i kotlići na vatri nadmetali su se u spremanju najboljeg kačamaka.
- Ovaj je od crvenog kukuruza, stare autohtone sorte, projino brašno od crvenog kukuruza. Inače, kao i svaki kačamak se kuva klasično, no sad su dodaci bitni, na primer brašno bez glutena, koje čisti krivine sudove - kaže takmičarka iz Kragujevca Dušica Milić.
- Tajna dobrog kačamaka je hladna voda dok provri, so i brašno. E sad ima još nešto, ali to nećemo. Od priloga stavljamo svinjsku mast. Mogu i čvarci, ali mi stavljamo svinjsku mast. I to je to, tajna kačamaka - otkriva Čačanka Rada Vučićević.
Tradicionalno srpsko jelo
- To je naš tradicionalni kačamak, mada neki dodaju i slaninu, neki dodaju čvarke, neki dodaju i suvo meso. Postoji i slatka varijanta kačamaka, ali to je više zastupljeno u Vojvodini. Mi koristimo ovaj naš običan domaći kačamak. Naravno i sir i kajmak - objašnjava Olivera Ćubović iz Ježevice.
Pored ovog tradicionalnog srpskog jela u Ježevici se širio miris mesa na ražnju i paprikaša. Posetioci su uživali u autentičnim ukusima srpske kuhinje.
Ideja da kroz kačamak ožive tradiciju saborovanja potekla je od udruženja žena "Evgenija" iz Ježevice.
- Novina je da ima ove godine dosta prijavljenih takmičara u kuvanju kačamaka, da se kačamak vraća na srpsku trpezu u raznim oblicima. Počeli su od žutog, belog, ali crvenog kukuruza, od heljde, od prosa, što je vrlo bitno. Kačamak je hranjiva namirnica, dobra za doručak - smatra Nataša Vujašević iz udruženja "Evgenija".
Gastronomska manifestacija imala je i kulturno-umetnički program. Gosti i kulturno-umetnička društva pokazali su folklorne igre i običaje srpskog sela.
