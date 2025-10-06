Svake godine ova tradicionalna manifestacija privlači sve veću pažnju posetilaca, pa su se pored ovog tradicionalnog srpskog jela, na meniju našli raznovrsni proizvodi domaćina iz cele Srbije.

Tradicionalni kačamak i srpska kuhinja

Nekada smatran sirotinskom hranom, kačamak je danas pravi egzotični obrok. To je zdrav seoski doručak koji se sprema od projinog brašna i priloga, po receptima naših baka. Poštujući tradiciju, i ove godine takmičari i kotlići na vatri nadmetali su se u spremanju najboljeg kačamaka.

Foto: Kurir Televizija

- Ovaj je od crvenog kukuruza, stare autohtone sorte, projino brašno od crvenog kukuruza. Inače, kao i svaki kačamak se kuva klasično, no sad su dodaci bitni, na primer brašno bez glutena, koje čisti krivine sudove - kaže takmičarka iz Kragujevca Dušica Milić.

Foto: Kurir Televizija

- Tajna dobrog kačamaka je hladna voda dok provri, so i brašno. E sad ima još nešto, ali to nećemo. Od priloga stavljamo svinjsku mast. Mogu i čvarci, ali mi stavljamo svinjsku mast. I to je to, tajna kačamaka - otkriva Čačanka Rada Vučićević.

Tradicionalno srpsko jelo

- To je naš tradicionalni kačamak, mada neki dodaju i slaninu, neki dodaju čvarke, neki dodaju i suvo meso. Postoji i slatka varijanta kačamaka, ali to je više zastupljeno u Vojvodini. Mi koristimo ovaj naš običan domaći kačamak. Naravno i sir i kajmak - objašnjava Olivera Ćubović iz Ježevice.

Foto: Kurir Televizija

Pored ovog tradicionalnog srpskog jela u Ježevici se širio miris mesa na ražnju i paprikaša. Posetioci su uživali u autentičnim ukusima srpske kuhinje.

1/5 Vidi galeriju U podjeličkom selu Ježevica održan je sedmi Sabor kačamaka Foto: Kurir Televizija

Ideja da kroz kačamak ožive tradiciju saborovanja potekla je od udruženja žena "Evgenija" iz Ježevice.

Foto: Kurir Televizija

- Novina je da ima ove godine dosta prijavljenih takmičara u kuvanju kačamaka, da se kačamak vraća na srpsku trpezu u raznim oblicima. Počeli su od žutog, belog, ali crvenog kukuruza, od heljde, od prosa, što je vrlo bitno. Kačamak je hranjiva namirnica, dobra za doručak - smatra Nataša Vujašević iz udruženja "Evgenija".

Gastronomska manifestacija imala je i kulturno-umetnički program. Gosti i kulturno-umetnička društva pokazali su folklorne igre i običaje srpskog sela.

Kurir.rs

