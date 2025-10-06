Slušaj vest

Naime, on je konstruisao mašinu koja proizvodi kore za pite i gibanice i to brže i jeftinije nego i jedna druga. Te mašine već su u nekoliko različitih zemalja, uključujući i Ameriku.

Dvostepeni mehanički oscilator čuvenog novosadskog istraživača i inovatora Veljka Milkovića proglašen je ovog leta za jedan od deset najboljih pronalazaka u svetu. Takmičenje okupilo rekordni broj naučnika, istraživača i pronalazača sa svih meridijana sa ciljem objedinjavanja kreativnih i inovativnih inicijativa iz čitavog sveta. U konkurenciji za nagrade se našlo više od 800 pronalazaka iz 62 zemlje.

- Pored podrške koju već imam, koju sam dobio od uglednih profesora, ova nagrada je za sve nas koji smo se time bavili, radili ili podržali. Znači, nagrada je za veliki broj dobronamernih ljudi - započinje Kopanja.

Milkovićev dvostepeni oscilator kao mehaničko pojačalo čiste energije izdvojio se kao tehnologija koja može da reši probleme energetske krize i klimatskih izazova. Ovaj jednostavan mehanizam prvi put patentiran je 1999. Kombinuje pogonsko klatno sa polugom, čija međusobna interakcija ostvaruje nove mehaničke efekte i multiplikuje uloženu energiju, podesnu za vršenje korisnog rada.

- Rotacija se smatra kao nešto najbolje, a to su turbine, zatim rotori, zupčanici, bregasti mehanizmi, remenice, zamajci rotacioni itd. E sad ja dokazujem da je cela energetika u začaranom krugu rotacija. Tako da imamo daleko efikasnije oscilacije, odnosno da imamo daleko, daleko efikasnije prirodno kretanje. U prirodi sve osciluje, i ptice, i ribe, i mi oscilujemo kad hodamo, znači sva živa bića i naše srce je pokretač, ono osciluje, pa sve do pulsa osetimo te oscilacije, znači prirodno kretanje u odnosu na veštačko. To je čak veštačka tvorevina, jedan veliki izum, ali ne znači da je on za sva vremena i za sve prilike najbolji - ističe sagovornik Kurir televizije.

Milković je široj javnosti poznat po konceptu samogrejne ekološke kuće.

- Za tu ideju sam bio inspirisan istraživanjem Petrovaradinske tvrđave i video sam neke pojave koje su mi bile jako zanimljive, znači osnovna stara dobra rešenja. Da bih bio u velikoj sigurnosti, ja sam posmatrao mikroklimu u podzemlju, vrlo stabilnu, vrlo povoljnu, da vrlo malo treba energije i za hlađenje i za grejanje, znači da se održava jedna relativno stabilna temperatura i ova kuća je u stvari jedna savremena zemunica - objašnjava Kopanja.

Jedno od velikih Milkovićevih interesovanja je oduvek Petrovaradinska tvrđava. Kaže da je uspeo da otkrije pravilnosti u podzemnim lavirintima sa strelastim Y i Čekić T raskrsnicama, što mu omogućuje da bezbedno pretražuje tvrđavu i njeno podzemlje. Muzej grada Novog Sada mu je zato još 1977. dodelio zahvalnicu za svesrdnu saradnju na proučavanju Petrovaradinske tvrđave. Idemo ka strelastim raskrsnicama.

