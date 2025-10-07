Slušaj vest

Početak nove akademske godine za studente znači i obnavljanje eKartica za javni gradski prevoz. U Kragujevcu to mogu da učine u prostorijama JKP "Šumadija".

Sakog radnog dana sve do 31. oktobra u prostorijama Korisničkog servisa ovog komunalnog preduzeća, studenti mogu da produže svoje legitimacije.

Redovi ispred šaltera su uobičajeni svake jeseni.

Produžetak kartica omogućava mladima da po povoljnijim cenama koriste gradski prevoz.

Za obnavljanje studentskih eKG kartica budući akademci treba da podnesu overen indeks ili potvrdu sa fakulteta o studiranju.

