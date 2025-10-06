Slušaj vest

"Pre neki dan krenuo sam na put i kao i obično svratio u jednu svoju omiljenu pekaru, malu ali vrednu kuću mirisa. Uvek zastanem tamo kada sam u prolazu jer su zaista majstori svog zanata. Sve im je sveže, toplo i nekako sa dušom pečeno. Eto malo gurmanluka ali i navike. Kao i uvek pekara puna ljudi...Svi čekaju svoj red a dok jedni izlaze drugi već pristižu i stoje napolju. Pre mene jedan čovek vidno umoran i užurban", počinje svoju priču čuveni Mile stolar, čovek koji za decu sa posebnim potrebama napravio na hiljade stolica.

Kad su njega poslužili, poslužiše mene i naručih nekoliko slanih kifli i vruć hleb koje prodavačica spusti na pult tik do njegovih proizvoda. U žurbi on povuče svoje kese pa slučajno i moj hleb i moje kifle koje se rasuše po podu...Videlo se odmah da mu je neprijatno. Poče da se iskreno izvinjava. Samo sam se nasmejao i rekao: "Ma dobro je prijatelju, događa se" - prepričava "epizodu" iz lokalne pekare u svom kraju ovaj čuveni Srbin.

Nakon toga se sagnuo, pokupio sve i na iznenađenje i prodavačice i kupaca, prekrstio se i poljubio svaku kiflu i hleb poljubim. U tom trenutku nastupio je muk...

Foto: Kurir Televizija

- Kao da je sve stalo. I on i prodavačice i ljudi u redu. Ja polako stavih sve u kesu, izvadih novac i rekoh da platim. Prodavačica mi reče: "Gospodine, daćemo vam druge, nemojte". A ja se nasmejah i pružim joj novac. Rekoh joj "nećemo ništa bacati" - priča ovo divno stvorenje.

Nasuprot oduševljenim ljudima, bilo je i onih, veli, koji su se tiho podsmevali. On se na njih, kaže, nije naljutio niti se okrenuo već pomislio da svako od tih ljudi treba da ponese svoj deo misli od tog prizora.