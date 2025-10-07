Slušaj vest

LOZNICA – Tradicionalnu manifestaciju Dečija nedelja, čiji je ovogodišnji slogan ‘’Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram’’, koja traje od 6. do 12. oktobra, loznička Predškolska ustanova ‘’Bambi’’svečano je otvorila juče u vrtiću ‘’Čarolija’’ na Lagatoru. Deca su zajedno sa vaspitačicama prvoga dana, posvećenom dečjim pravima i željama, o njima pisali, crtali, igrali i družili se u veseloj atmosferi.

Obdanište je posetio pomoćnik gradonačelnika Loznice Milan Jugović koji je rekao da najmlađim sugrađanima lokalna samouprava posebnu pažnju poklanja ne samo tokom ove manifestacije, već čitave godine jer se deca moraju pažljivo pratiti i negovati.

– Želimo da sva deca u Loznici imaju iste uslove, od najranijeg perioda odrastanja, i zato nastojimo da proširimo i kapacitete PU ‘’Bambi“, kako bi celodnevnim predškolskim programom svi bili obuhvaćeni. Nekoliko prethodnih godina duplirali smo kapacitete ustanove kroz adaptaciju, nadogradnju postojećih objekata, poput objekta ‘’Bambi’’, kao i izgradnjom novih, ‘’Čarolije“ i “Kolibrija“ u Lozničkom Polju.

Ovih dana očekujemo završetak radova na adaptaciji prostorija u OŠ “Sveti Sava“ u Lipničkom Šoru, gde ćemo za mališane dobiti dodatnih 50 mesta. Od nedavno smo počeli sa sufinansiranjem dece koja pohađaju privatne vrtiće, za početak vrtić ‘’Mala zvezda“, koji je na području grada jedini licenciran, i time je sada obuhvaćeno 50 mališana - rekao je Jugović navodeći da Grad nastoji da kroz dalje odrastanje i školovanje dece stvara podsticajno okruženje u kojem će se obrazovati i odrastati na kvalitetan način.

U okviru Dečje nedelje narednih dana programi će biti održani u različitim objektima. Sutra su na redu sportske aktivnosti, u sredu muzičke, dan kasnije likovne, a na kraju će biti organizovan maskenbal u obdaništu ‘‘Bambi’‘. U Loznici je prvo obdanište sagrađeno 1966. godine kada je predškolsko vaspitanje i obrazovanje bilo dostupno za oko 60 dece, a imalo je dvanaest zaposlenih. Danas na gradskom području postoji šest velikih objekata za smeštaj dece, po jedan u Banji Koviljači i Lešnici kao i više od 30 prostora za celodnevni boravak u lozničkim školama. Usluge PU ‘’Bambi“ koristi blizu 1.900, u 98 vaspitnih grupa, a van sistema je trenutno zbog nepotpune dokumentacije ili je na listi čekanja oko 280 mališana.