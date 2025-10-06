Slušaj vest

Danas je u Novom Sadu snimljen ne jedan, već dva saobraćajna prekršaja u svega nekoliko sekundi, a video je podeljen na društvene mreže. 

Naime, kako navodi autor videa koji je podeljen na Instagram stranici "serbialive_novisad", u skoro istom trenutku je došlo do rasprave usled saobraćajne nesreće na kružnom toku i nepropuštanja pešaka — među kojima i jedno dete, od strane drugog vozača. 

- Pre 15-ak na kružnom toku. Sa leve strane džip ne propušta pešake, a ispred mene čukanje, pa rasprava usred raskrnice - navodi se uz podeljen video. 

Komentari su se složili da se ovako nešto ne dešava često. 

Kurir.rs

