Loznički lekar dr Aleksandar Isaković, specijalista oftalmologije, humanost sa radnog mesta pokazao je i van njega gestom koji nije iznenadio one koji ga dobro poznaju. Nedavno je dobio nagradu ‘’Dobrinka Biba Mirković – ličnost Loznice za ponos“, prigodnu povelju i hiljadu evra, i prilikom uručivanja odmah rekao da bi novac želeo da pokloni ‘’našoj braći sa Kosova i Metohije’’. Kako je rekao pre nekoliko dana primajući nagradu, ‘’oni su, možda daleko, ali su uvek sa nama u našim srcima i zaslužuju svaku pohvalu, pomoć, razumevanje i ljubav’’.

Obećanje je i ispunio u etno-selu ‘’Sunčana reka’’ gde je upriličen susret dr Isakovića sa gošćama iz Udruženja žena Opštine Leposavić sa Kosova i Metohije. U ime žena iz naše južne pokrajine poklon je primila Slavica Atanasković koja je kazala da je ovo potpuno neočekivano i da je duboko dirnuta gestom lozničkog doktora.

- Mnogo nam ovo znači kao podrška i potvrda da ljudi ovde misle o nama. Ovaj novac će budite sigurni otići u četiri manastira na teritoriji opštine Leposavić. Odnećemo ga manastirima Sveta Petka u Leposaviću, Sveti Vrači u Vračevu kod Leška, Sveti Jovan u Sočanici, i Sveta Petka u Cerenjskoj reci. Svi vi ste ljudi velikoga srca. Hvala svima, a posebno doktoru Isakoviću, drago nam je što smo imali priliku da vas upoznamo – kazala je ona i pozvala doktora da poseti Leposavić i bude njihov gost.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Kako je primio kovertu sa novcem tako je, neotvaranu, dr Isaković i predao ženama iz Leposavića. Kaže da se sasvim slučajno desilo da su one ovde i da mu se ukazala prilika da ispuni dato obećanje. Želeo je da nagradu preda nekome kome je to potrebnije, a srce mu je reklo da na ovaj način podrži naš narod na Kosovu i Metohiji.

- Ovo nije neki veliki poklon, ali je od srca. Kao što sam nagradu dobio od srca tako je od srca dajem nekome kome će to više značiti kao simbolični čin nego u nekom drugom smislu. Uz našu braću na Kosovu i Metohiju treba uvek da budemo, a ukazala se neplanirana prilika za ovaj susret, da danas predam novac i tako bar simbolično pomognem našim sunarodnicima – kazao je skromno dr Isaković koji je nastavio druženje sa gošćama iz Leposavića.

Inače, dr Isaković, načelnik Službe oftalmologije u lozničkom Zdravstvenom centru, ovogodišnji je dobitnik i Plakete Grada Loznice i jedan је od najomiljenijih lozničkih lekara koga sugrađani jednostavno zovu dr Aco i o njemu govore biranim rečima. Sada je potvrdio da to nije slučajno.