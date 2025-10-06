"BOŽE, DAJ MI NEKI ZNAK" Dragan od svog sokačeta napravio URNEBESAN put, i stranci oduševljeni! Skriveni dragulj na samo 2 sata od Beograda! (FOTO)
Dragan Bogdanović iz Zagrađa, mesta na Rudniku kod Gornjeg Milanovca, sam je napravio više od 350 znakova i putokaza na planini. Zanimljivim sokačetom prolaze planinari, šetači i izletnici kojima su putokazi zanimljivi, a mnogi su i duhoviti.
Sve manje žitelja Zagrađa i tek poneko iz velikih gradova ko povremeno obiđe dedovinu prolazi putem ka planinskom vrhu Ostrvica. Ipak, ljubitelja prirode ima dosta, i zbog njih Dragan Bogdanović već godinama postavlja neobične znakove i natpise.
- Ima dvadeset godina kako sam počeo to da radim. Počeo sam od kuće. Volim da šetam, ali nemam s kim. Prošetam tamo-vamo, ali dosadno mi je. U društvu nema nikoga i onda rešio sam ovo da pravim da bi mi, eto, bilo malo zanimljivije - priča Dragan.
Sve pravi sam, uglavnom od drveta, a duž kilometar i po Dragančetovog sokačeta mogu se pročitati šale, aforizmi i citati. Iako su svi ispisani ćirilicom zanimljivi su i strancima.
Ko se sve šeta Dragančetovim sokačetom
- Dolazi sad već dosta, prošle godine bio jedan Afrikanac. Bio Vijetnamac. Bio je pun autobus Rusa, Slovenci dolaze, Englezi i Holanđanin. Imao sam dosta stranaca, dolaze - kaže Dragan.
Zbog 351 postavljenog znaka posetioci planine Rudnik Dragana zovu "putopisac", a sve češće zastaju da naprave fotografije interesantnih i duhovitih natpisa.
- Ima dosta da se slika, treba baterija dobra kad pođete 'vamo. Ko god pođe neka ponese dobru bateriju bez nje ne može ništa - savetuje putopisac.
Dragančetovo sokače nimalo ne liči na druge planinske puteve i staze. Porukama i jarkim bojama ovaj Rudničanin podseća putnike namernike da zastanu, uživaju u prirodi i nasmeju se.
Popularan među turistima
Kurir.rs/RTS