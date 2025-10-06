Slušaj vest

Dragan Bogdanović iz Zagrađa, mesta na Rudniku kod Gornjeg Milanovca, sam je napravio više od 350 znakova i putokaza na planini. Zanimljivim sokačetom prolaze planinari, šetači i izletnici kojima su putokazi zanimljivi, a mnogi su i duhoviti.

Sve manje žitelja Zagrađa i tek poneko iz velikih gradova ko povremeno obiđe dedovinu prolazi putem ka planinskom vrhu Ostrvica. Ipak, ljubitelja prirode ima dosta, i zbog njih Dragan Bogdanović već godinama postavlja neobične znakove i natpise.

- Ima dvadeset godina kako sam počeo to da radim. Počeo sam od kuće. Volim da šetam, ali nemam s kim. Prošetam tamo-vamo, ali dosadno mi je. U društvu nema nikoga i onda rešio sam ovo da pravim da bi mi, eto, bilo malo zanimljivije - priča Dragan.

1/7 Vidi galeriju Dragančetovo sokače i znakovi pored puta Foto: Printscreen/RTS

Sve pravi sam, uglavnom od drveta, a duž kilometar i po Dragančetovog sokačeta mogu se pročitati šale, aforizmi i citati. Iako su svi ispisani ćirilicom zanimljivi su i strancima.

Ko se sve šeta Dragančetovim sokačetom

- Dolazi sad već dosta, prošle godine bio jedan Afrikanac. Bio Vijetnamac. Bio je pun autobus Rusa, Slovenci dolaze, Englezi i Holanđanin. Imao sam dosta stranaca, dolaze - kaže Dragan.

Zbog 351 postavljenog znaka posetioci planine Rudnik Dragana zovu "putopisac", a sve češće zastaju da naprave fotografije interesantnih i duhovitih natpisa.

- Ima dosta da se slika, treba baterija dobra kad pođete 'vamo. Ko god pođe neka ponese dobru bateriju bez nje ne može ništa - savetuje putopisac.

Dragančetovo sokače nimalo ne liči na druge planinske puteve i staze. Porukama i jarkim bojama ovaj Rudničanin podseća putnike namernike da zastanu, uživaju u prirodi i nasmeju se.

Popularan među turistima

Dragan je postao poznat i među turistima zbog svog sokačeta, jer, kaže, ovuda su prošle i noge iz Afrike, Vijetnama, Rusije, Slovenije, Engleske, pa čak i Holandije.

- Prošle godine bio jedan Afrikanac. Pa Vijetnamac. Autobus Rusa. Slovenci dolaze, Englezi, Holanđanin... Dolaze i slikaju se. Ima dosta da se slika - kaže kroz osmeh.