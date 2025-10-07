Slušaj vest

Najposećenija srpska planina krupnim koracima grabi napred kako bi postala svetski turistički centar. U prilog tome ide i izgradnja aerodroma na Zlatiboru sa kojim će biti upotpunjena i zaokružena turistička ponuda.

Na prostoru gde se trenutno izvode zemljani radovi, predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović najavio je početak realizacije projekta izgradnje aerodroma na Zlatiboru.

- U prvoj fazi radova pista će biti duga oko 700 metara, u drugoj 1.200, a konačna dužina iznosiće 2,5 kilometra. Ovde je utvrđen javni interes i mi se borimo da zemljište Poljoprivrednog kombinata, koje je blokirano, kroz javni interes rezervišemo za ovakve namene - rekao je Stamatović za RINU.

Prema njegovim rečima, ideja o izgradnji aerodroma na Zlatiboru stara je više od dve decenije, ali su se tek sada stvorili uslovi za njenu realizaciju.

- Još pre 20 godina postojala je ideja da Zlatibor ima svoj aerodrom za male i lake avione, ali sada su mogućnosti znatno veće – pista dužine 2,5 kilometra omogućiće sletanje i većih letelica - istakao je predsednik opštine.

Zlatibor - ilustracija Foto: Kurir/Z.G.

On je dodao da se sadašnji radovi koriste i kao pozajmište za materijal koji će služiti izgradnji puteva, te da u ovom trenutku korist od radova imaju i lokalna javna preduzeća.

- Materijal koji se ovde nalazi idealan je za izgradnju puteva, tako da se trenutno koristi za naše infrastrukturne projekte. Ujedno, sređujemo i pripremamo teren za buduću pistu aerodroma na Zlatiboru, naveo je Stamatović, dodajući da na radovima učestvuju i "Užički putevi", koji trenutno grade obilaznicu i reciklažno dvorište.

Stamatović je poručio da je ovo projekat od izuzetnog značaja za Zlatibor i da će, po završetku, aerodrom predstavljati novu razvojnu šansu ne samo za turističku ponudu već i za privredu čitavog regiona.