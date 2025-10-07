Slušaj vest

Evo kako izgleda program za sva tri dana ove čuvene manifestacije.

PETAK – 10.oktobar 2025

9.30 – Dečji maskenbal – PU „Sofija Ristić“ – Vinska ulica

10.00 – Koncert „Leontina i talenti“ – Vinski trg

11.00 – Mini koncert na flauti Mirjana Djokić, učenica iz Donje Trešnjevice

11.15 – Pozorišna predstava za decu „Škrti berberin“ pozorište „Zvezdica”

13.00 – Svečano otvaranje 62. Oplenačke berbe Topola 2025.

(KUD Oplenac i protokolarni program) Pozornica na otvorenom u Karađorđevom gradu

14.00-17.00 – Dečji festival folklora Vinski trg

(Koncert dečjih ansambala iz Srbije i regiona)

20.00 – Veče narodne muzike OP-TOP i prijatelji više izvođača – Vinski trg

SUBOTA – 11.oktobar 2025

10.00 – Otvaranje 15. Nacionalne izložbe pasa svih rasa – Kinološko društvo “Karađorđe” Topola – Fudbalsko igralište, selo Žabare

10.00 – Viteško selo Oplenac, šuma na ulazu kod kapije -„Beli orlovi“ prikaz veština i atrakcija

11.00 – Otvaranje Izložbe groždja, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda Srednja škola “Kralj Petar I” – Vinska ulica

11.00 – 12.00 – Koncert izvornih pevačkih grupa – Vinski trg

(starije muške i ženske pevačke grupe iz Srbije i Republike Srpske)

12.00-12.30 – Koncert pevačkih grupa i horova (Koncert starih narodnih pesama)

12.30-15.00 – Koncert KUD ova iz Srbije i regiona Vinski trg – (Koncert izvođačkih ansambala iz Srbije i regiona)

14.30 – Defile učesnika Sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada

15.00-16.30 – Svečano otvaranje i Sabor izvornog narodnog stvaralaštva (Nastup izvornih grupa iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore) – Pozornica na otvorenom u Karađorđevom gradu

20.00 – Koncert folk muzike Radiša Trajković – Djani – Vinski trg

NEDELjA – 12.oktobar 2025

10.00 – Svečana dodela nagrada sa XXI Međunarodnog ocenjivanja vina i rakija Vinski trg

11.00 – Svečana dodela nagrada za najlepša dvorišta Topole i Centralne Srbije; Dodela nagrada izlagačima i zahvalnica u različitim kategorijama – Vinski trg

12.00 – XIV Susreti mladih pevačkih grupa – Vinski trg (selektor dr Jelena Jovanović)

13.00-16.00 – Koncert folklornih ansambala KUD Oplenac i prijatelji“- Vinski trg (Koncert izvođačkih ansambala iz Srbije i regiona)

19.00 – Etno koncert Sestre Gobović – Vinski trg

20.00 – Koncert folk muzike Dejan Matić – Vinski trg

U slučaju kiše program:

– Otvaranje manifestacije Oplenačka berba biće održan na Vinskom trgu

– Sabora izvornog narodnog stvaralaštva biće održan u sali Srednje škole „Kralj Petar Prvi” Topola