Slušaj vest

"U našim krajevima nije zapamćeno da se u snegu pojavi zmija. To se dogodilo u selu Igrištu kod Kuršumlije, gde je ovih dana zavladala prava zima. Sneg je prekrio polja i puteve, a temperature su izuzetno niske.

I baš u tim uslovima, Veroljub i Zoran Todorović, zabeležili su neobičan i veoma redak prizor, zmiju nasred belog snega", objavila je RTV Kuršumlija na svojoj Fejsbuk stranici.

"Biolozi kažu da su zmije hladnokrvne životinje i da tokom zime miruju, skrivene u zemlji. Ipak, ponekad ih može probuditi nagla promena temperature ili toplota koja dopire iz tla. Takav prizor izuzetno je redak, ali i podsetnik da priroda uvek ima svoja iznenađenja.

Možda je to samo biološki instinkt, a možda i simbol života koji se ne predaje, dokaz da toplina postoji čak i usred mraza.

Neka se belina snega i ova zmija zapamte kao jedan od onih trenutaka kada priroda šapuće čoveku da život, kad ga najmanje očekujemo, uvek negde tiho diše", navode na RTV Kuršumlija.

Prema narodnom verovanju ovakvo čudno ponašanje zmija zimi upozorava na prirodnu katastrofu, što ne isključuje ni mogućnost zemljotresa.

Pojavila se zmija u snegu kod Miloja, evo šta to znači

Slično se dogodilo i u dvorištu Miloja Stojkovića iz dragačevskog sela Kaona, u zimu 2019, koje je tog dana osvanulo pod snegom. Ono što je ranom zorom iznenadilo domaćina u svoj toj belini jeste što se zacrnela zmija dugačka metar i po!

“Krenuo sam da nacepam drva i kad sam se vraćao video sam je na stepeniku od kačare. U prvi mah sam pomislio da je neki kaiš ili pokidan kabal, međutim kad sam prišao imao sam šta videti. Zmija je stajala ispred mene”, ispričao je tada za RINU Miloje.

Iznenađen i uplašen, ovaj Dragačevac kaže da u svom dvorištu nikad pre nije video zmiju, pa čak ni u najvrelijim letnjim danima.

“Uzeo sam grabulje, gurnuo je i video da je živa. Izgurao sam je u sneg, nisam želeo da je ubijem, ostavio sam je tu. Međutim, vratio sam se posle nekog vremena jer nisam mogao mirno da sedim u kući znajući da mi je zmija ostala u dvorištu, a kad sam se vratio do kačera ona je bila mrtva”, rekao je Miloje.

Stariji meštani veruju da ne sluti na dobro

Još ne zna da li se radi o zmiji čuvarkući ili nekoj drugoj, ali je sigurno da ova pojava nije dobar znak. “Razgovarao sam sa starijim meštanima koji kažu da ne sluti na dobro. Ovo može da nasluti na neku nesreću ili elementarnu nepogodu”, kaže Miloje.

Prema narodnom verovanju ovakvo čudno ponašanje zmija zimi upozorava na prirodnu katastrofu, što ne isključuje ni mogućnost zemljotresa.

Etnolog Snežana Ašanin istakla je tada da se narod uvek plašio pojava koje nisu svakodnevne, a da konkretni razlozi za strah uglavnom ne postoje. “Pre se mislilo da je zmija koja se pojavi zimi ona koja je nekog tokom godine ujela, pa je zemlja ne prima nazad. Narod se plašio i te pojave su se uvek povezivale sa nekim lošim događajima”, kaže Ašanin.

Stručnjaci, sa druge strane, kažu da razlozi ove pojave mogu biti u klimatskim promenama.

“Zmije osećaju vibracije i tektonske poremećaje i zato reaguju na način koji nije uobičajen. Moguće da ju je pokrenuo i neki izvor toplote”, izjavio je tada biolog Duško Brković dodajući, nakon što je video snimak iz Kaone, da je zmija koja se pojavila u Dragačevu - smuk.

Brković je tada istakao da ova zmija nije otrovna i da služi za eliminaciju glodara, a da se u dvorištu kod Stojkovića ukočila od hladnoće jer ne može da preživi ove vremenske uslove.