- Njihovo stanište je poprilično strmo, nepristupačno, pa sama potraga za njima je izuzetan doživljaj. One imaju poseban oblik čapaka, koji se praktično lepe za stenu i tako sebi omogućuju opstanak u surovim prirodnim uslovima. Divokoze imaju izuzetno izražena čula, neumorne su i brzo se kreću, tako da mnogo pre one opaze čoveka, nego on njih. Sve su ovo faktori koji lov na divokoze čine specifičnim, kažu za RINU u NP Tara.

Kako bi ovih lepotica bilo u svim delovima Srbije pobrinulo se Ministarstvo poljoprivrede koje nastavlja da vraća život u srpske planine. Posle jelena, sada se u naše krajeve vraća i divokoza – ponos visokih litica i čistih planinskih predela.

- Iz Nacionalnog parka Tara preseljeno je 11 jedinki na Kopaonik, a nedavno je jedna stigla i na planinu Stol kod Babušnice. Tako se divokoza, posle više od pola veka, ponovo vraća tamo gde joj je oduvek bilo mesto. Za očuvanje prirode i razvoj lovstva ove godine država je izdvojila 140 miliona dinara jer priroda nema cenu, saopšteno je iz Ministartva poljoprovrede.

Divokoze vole velika prostranstva sa velikim visinskim razlikama gde u svako godišnje doba mogu pronaći hranu. Narastu u visinu do 80 i u dužinu do 130 centimetara, a teže u proseku oko 40 kilograma.