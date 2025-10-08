Od danas je na teritoriji Sremskog okruga dostupna vakcina protiv sezonskog gripa, saopštili su iz nadležnih zdravstvenih ustanova. Vakcinacija se obavlja na svim vakcinalnim punktovima, a građani koji žele da se zaštite mogu da se jave svom izabranom lekaru.

Dostupne su dve vrste vakcina:

  • TorVaxFlu – trovalentna vakcina domaćeg proizvođača Instituta Torlak, sadrži sojeve virusa tipa A (H1N1 i H3N2) i tipa B (Austrija);
  • Vaxigrip Tetra – četvorovalentna vakcina francuskog proizvođača Sanofi Pasteur, sa sojevima virusa A (H1N1 i H3N2) i B (Austrija i Phuket).

Ko mora da primi vakcinu

Vakcinacija je obavezna i besplatna za određene grupe građana:

  • trudnice, osobe starije od 65 godina, hronične bolesnike, dijabetičare, pacijente sa oslabljenim imunitetom, kao i zdravstvene radnike i
  • zaposlene u gerontološkim centrima.

Preporučuje se i članovima porodica onih koji spadaju u rizične grupe.

vakcinacija-za-zastitu-od-hiva-shutterstock-2326066297.jpg
Foto: Shutterstock

Imunitet za dve do tri nedelje

Kako objašnjavaju lekari, imunitet se stiče dve do tri nedelje nakon primanja vakcine, a zaštita traje od šest do dvanaest meseci.
Zbog promena sojeva virusa svake godine, potrebno je vakcinisati se svake sezone.

Vakcina se može primiti kod osoba starijih od šest meseci (četvorovalentna), odnosno od 18 godina (trovalentna).

Moguće je i istovremeno vakcinisanje protiv pneumokoka, ali se vakcine daju u različite ruke.

Zdravstvene vlasti poručuju:

- Vakcina je najefikasniji i najbezbedniji način zaštite. Čak i ako dođe do infekcije, kod vakcinisanih osoba bolest ima blaži tok i znatno manji rizik od komplikacija.

