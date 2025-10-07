Humanitarna organizacija "Dečje srce" danas je u Vrčinu svečano otvorila "Etno centar Zvuci srca", namenjen deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama. Centar je prvi te vrste u Srbiji i regionu, jer objedinjuje dnevni boravak, radnu terapiju i mogućnosti za zapošljavanje u etno okruženju.

"Etno centar Zvuci srca" nudi sveobuhvatnu podršku osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, od radnog i dnevnog boravka, preko druženja i rekreacije, do mogućnosti za zapošljavanje. U okviru centra razvijena je usluga stanovanja uz podršku, koja omogućava da korisnici sa smetnjama u razvoju žive dostojanstveno i bezbrižno onda kada roditelji više nisu u mogućnosti da brinu o njima.

Posebno mesto zauzima dnevni radni centar za 30 osoba, gde se tokom osmočasovnog boravka korisnici uključuju u radnu terapiju, aktivnosti u prirodi i brigu o životinjama. Ovaj program je jedinstven ne samo u Srbiji, već i u regionu, jer prvi put spaja radnu terapiju sa životom u etno okruženju i neposrednim kontaktom sa prirodom. Pored toga, centar je osmišljen i kao prostor za razvoj seoskog i socijalnog turizma, gde će posetioci imati priliku da provode vreme u prirodi, škole će moći da organizuju nastavu na otvorenom, dok će domaće i strane organizacije ovde dovoditi osobe sa invaliditetom iz celog sveta. Pored toga, kroz seosko domaćinstvo korisnici će, u saradnji sa lokalnim voćarima, aktivno učestvovati u pripremi prirodnih sokova, sušenog voća i zimnice.

Podršku u realizaciji ovog projekta pružila je kompanija IKEA Srbija, koja je kompletno dizajnirala i opremila 12 apartmana centra, čime je omogućen kvalitetniji život i radni angažman osoba sa smetnjama u razvoju. Od ideje do realizacije, cilj je bio pokazati da kod opremanja prostora nisu važni samo funkcionalnost i udobnost, već i stvaranje okruženja u kojem se svako oseća vrednovano i prihvaćeno.

Na tu poruku podsetio je i Goran Rojević, direktor Humanitarne organizacije "Dečje srce".

- Često pomoć vezujemo za materijalne vrednosti, a ne shvatamo da u nama postoje mnogo veće: osmeh, zagrljaj i lepa reč. Upravo tome nas najviše uče osobe sa smetnjama u razvoju. Želimo da otvaranje ovog centra omogući da se zvuci srca čuju u svakoj porodici, svakom domu i svakoj organizaciji koja gaji želju da nekome pomogne da ima život dostojan čoveka - dodao je Goran.

Koncept radnih centara "Zvuci srca" jedinstven je u Srbiji, jer osobama sa smetnjama u razvoju pruža priliku da razbijaju predrasude i pokažu da nisu teret, već aktivni članovi zajednice. Novootvoreni "Etno centar Zvuci srca" smešten je u ulici Stanoja Glavaša 31 u Vrčinu, dok kafić "Zvuci srca" već godinama predstavlja mesto susreta i podrške na adresi Čuburska 12 u Beogradu. Zajedno, oni su simboli prihvatanja, zajedništva i mogućnosti za dostojanstven život.