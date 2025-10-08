Dvadeset i osmi put će drugog oktobarskog vikenda Banja Koviljača biti prestonica gljivara i domaćin tradicionalne izložbe čiji je organizator Gljivarsko društvo “Ljubomir Vuksanović Barle”. Prema rečima predsednice društva Dragice Zarić, očekuje se da od 27 gljivarskih udruženja, koliko ih ima u Mikološkom savezu Srbije, rekordan broj bude toga dana u Koviljači, a stižu i gosti iz svih krajeva Srbije, Niša, Mitrovice, Novoga Sada, okoline Loznice, sa Kopaonika, Zlatibora i Tare, na izložbu koja godinama važi za jednu od najboljih te vrste u našoj zemlji.

Predstojeće druženje najavljeno je u prostorijama Turističke organizacije grada Loznice čija je direktorica Aleksandra Purić saopštila da izložba traje od 10 do 18 časova, a da će svečano biti otvorena u podne. Osim gljiva posetioci će moći da posete i etno-bazar i uživaju u bogatom programu sa radionicama i animacijama za najmlađe posetioce.

Izložba Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Godina je vrlo sušna i oskudica je gljiva, ali se nadamo da će ih biti i ovoga puta dovoljno. Kod nas bude uglavnom izložen najveći broj gljiva, a pre nekoliko godina imali smo čak 365 determinisanih vrsta. Gosti nam stižu u petak, subota je dan za gljivarenje na nekih pet, šest lokacija u našoj okolini, a tada sakupljene gljive biće izložene u nedelju. Izložba će biti u banjskom parku sa propratnim programom.

Nastavljamo ono što je naš osnivač Ljubomir Vuksanović Barle, čije ime nosimo, započeo pre gotovo tri decenije – kazala je ona i podsetila na značaj ovakvih izložbi za edukaciju stanovništva jer je odavno rečeno da ‘‘ne ubijaju gljive već neznanje’‘.

Loznički kraj veoma je bogat gljivama i na prethodnih 27 izložbi, bez obzira na to da li je godina sušna, ili nije, uvek je prikazan veliki broj vrsta. Tako ih lani bilo izloženo više od 210 vrsta pronađenih gljiva. Društvo “Ljubomir Vuksanović Barle” osnovano je pre gotovo tri decenije posle trovanja gljivama sa četiri smrtna slučaja, sa idejom da stanovništvo bude upoznato sa dobrim, ali i opasnim stranama gljivarstva. Takvih tragičnih događaja od tada nije bilo, a najvažnije je što se na ovakvim skupovima saznanja o svetu gljiva prenose na mlade generacije, kažu organizatori.

Dragica Zarić Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Posetioce i ovoga puta čeka čuveni gljivaš, koji odavno važi za najbolji na području nekadašnje Jugoslavije. Gljivarsko društvo ‘‘Ljubomir Vuksanović Barle“ član je Mikološkog saveza Srbije, a, Koviljača ovakve izložbe organizuje od 1997. i mesto je u čijem centru se od pre devetnaest godina nalazi jedinstveni spomenik gljivi sa natpisom ‘‘najčudnijim bićima na planeti, bez kojih ovaj svet ne bi postojao’‘.