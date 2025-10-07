Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić, zajedno sa državnim sekretarom Željkom Radoševićem, posetio je opštinu Trstenik i u pratnji predsednice opštine Milene Turk i njenih saradnika, upoznao se sa bogatstvom i potencijalima Trsteničkog kraja.

- Mi u opštini Trstenik imali smo čast da ugostimo ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragana Glamočića i državnog sekretara Željka Radoševića. Tokom radne posete, ministar je obišao i manastir Ljubostinju, kao i Opštinsku upravu, gde smo održali konstruktivan sastanak o daljem razvoju poljoprivrede u našem kraju.

Zatim su gosti obišli vinariju Stemina, u kojoj višegodišnja tradicija u sadejstvu sa najnovijom tehnologijom stvaraju vrhunska vina. Poseta je završena u rasadniku ruža gazdinstva Dragana Stošića u Milutovcu – mestu gde ljubav prema prirodi cveta u najlepšim bojama, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

U razgovoru sa ministrom i domaćinom, istaknuto je da je rasadničarstvo jedna od najvažnijih grana srpske poljoprivrede, jer bez kvalitetnih sadnica nema uspešne proizvodnje ni u voćarstvu, ni u vinogradarstvu, ni u hortikulturi.

Ministar Glamočić najavio je da će država od naredne godine ponovo izdvojiti sredstva u budžetu za podsticaje proizvodnji sadnog materijala, što će biti snažan podstrek proizvođačima. Svako ko se bude bavio proizvodnjom sadnica — bilo vinove loze, voćaka, hmelja ili ruža — imaće pravo na podsticaje, sa posebnim fokusom na domaće sorte.

- Ponosni smo što je Trstenik prepoznat kao sedište uspešnih rasadničara, a podatak da je naša opština u prošloj godini dobila čak 545 miliona dinara podsticaja za poljoprivredu jasno pokazuje koliko država ulaže u razvoj naše lokalne zajednice. Kao predsednica opštine Trstenik, sa ponosom ističem da su, zahvaljujući snažnoj podršci države i Ministarstvu poljoprivrede, na čelu sa ministrom Draganom Glamočićem, podsticaji za proizvođače loznog sadnog materijala, voćnih sadnica i sadnica ruža sada uvršćeni u zakon, ističe čelnica lokalne samouprave.

Prema njenim rečima, ovo je veliki iskorak i konkretna podrška svim vrednim proizvođačima. Iz godine u godinu podsticaji se uvećavaju, što predstavlja snažan finansijski impuls i jasnu poruku da država stoji uz domaću proizvodnju.

- Posebnu zahvalnost upućujem ministru Draganu Glamočiću na razumevanju i kontinuiranoj podršci — saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede uvek je bila i ostala primer dobrog partnerstva. Zahvaljujući zajedničkim naporima, obezbeđen je i povraćaj premije osiguranja useva do 70%, što predstavlja još jedan konkretan oblik pomoći našim poljoprivrednicima. Opština Trstenik će i dalje biti pouzdan partner svim proizvođačima i rasadničarima na putu razvoja i napretka našeg kraja. Ovakve posete veoma su značajne domaćim proizvođačima, jer daju podsticaj za dalji razvoj poljoprivrede, turizma i preduzetništva, zaključuje Turk.