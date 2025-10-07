Slušaj vest

Profesorka Nikolina Malinović (41), zaposlena u Tehničkoj školi "Mileva Marić Anštajn" u Novom Sadu, kaže da u prosveti radi 16 godina i da je upravo zbog toga rešila da razbije tabu teme u vezi sa profesijom — gde je pričala o vrlinama svog zanimanja, plati i kako je posao "milina za žene".

Profesorka Nikolina privukla je pažnju na društvenim mrežama svojim fotografijama i snimcima sa putovanja, iz teretane, ali i iz školske zbornice. Upravo ovi poslednji pokrenuli su lavinu komentara, a u njen inboks stizalo je na desetine pitanja. Kako bi stala na kraj raznim spekulacijama, pa i negativnim komentarima, odlučila je da o svemu progovori i otkrila da je svojim poslom prezadovoljna i da bi je svakome preporučila.

- Završila sam jako davno, još 2009. godine Fakultet tehničkih nauka, smer grafičko inženjerstvo i dizajn, a potom i master. Odmah posle toga sam počela da radim u jednoj srednjoj stručnoj školi u Novom Sadu koja u svom području rada ima grafičarstvo. Predajem sedam, osam predmeta, ali svake godine se to menja i u to ubrajam i praktičnu nastavu koju držim iz grafičkog dizajna iz različitih predmeta - počela je ona, pa je za "Telegraf" otkrila i da u ovoj školi radi već 16 godina i opisala je kao "najbolju školu u Srbiji".

Samo neki od predmeta koje predaje su: grafički materijali, osnove grafičke tehnike, tehnologija izrade štamparske forme, tehnologija štampe, tehnologija grafičke dorade itd. Kako kaže, ne želi da pridaje značaj "glupavim komentarima", a video je odlučila da snimi samo zbog devojčica koje je pitaju da li bi im preporučila da se bave ovim poslom. Kako kaže posao u školi bi svima preporučila, a za sebe kaže da je jedna od retkih koja radi ovaj posao zato što voli i zato je i zadovoljna, ali i realna.

Tema koja sve intrigira je plata, pa je otkrila i koliko zarađuje i da li je to dovoljno za normalan život u Srbiji.

- Ja stvarno nekad imam dva časa, tri časa, da, to je istina. Imam punu normu, čak imam i preko norme. Tema o plati je nešto što se možda nekima neće svideti i to je sasvim okej. Plata je oko 130.000 dinara kada se računa i starešinstvo, a ja uvek imam razred. Zašto je to okej? Zato što imamo slobodan dobar deo leta, tri nedelje zime tokom zimskog raspusta i pored toga, kažem pored ovih časova koje imamo u danu, dva, tri, četiri, pet neko šest, kako koji dan, može da se radi bilo koji drugi posao ukoliko neko želi dodatnu zaradu - poručila je profesorka Nikolina koja i sama ponekad radi dodatni posao u svojoj struci — grafički dizajn.

- U principu posao kao posao je jako lep i za ženu stvarno milina - dodala je.

Kako kaže, njeni učenici na republičkim takmičenjima osvajaju prva mesta, a onima koji komentarišu njene videe na TikTok-u poručila je jednio:

- Ja ću nastaviti da se zezam i jedan savet za sve mlade ljude, a to znaju i moji učenici — je da svakako nastave da studiraju, nastave da se školuju, upišu nešto da studiraju, da ih jednog dana ne bi nazivali svakakvim pogrdnim imenima, raznorazni, kako bih ja rekla šrekovi koji sede kod kuće sa kutlačama. Nemam ništa protiv domaćica, ali dajte žene ostavite mene, moj posao, moju struku i moje učenike na miru - zaključila je ona.