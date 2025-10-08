Slušaj vest

Nada Obradović, preduzetnica iz Užica, o kojoj smo pisali prošle godine kada je svom radniku napravila kuću, ima dosta razloga da bude zadovoljna i srećna.

Nada je pre dve godine, kada je odvezla svog radnika Nikolu kući u selo Potpeć, bila zgrožena u uslovima u koji živi. On nije nikom pričao o svom životu, a ponajmanje svom poslodavcu.

- Kod mene je počeo da radi pre godinu i po dana. Za sve to vreme nikada nije progovorio o kući, o tome kako živi. Niko nije znao, a po njemu se nije moglo ništa videti – rekla je tada Nada Obradović.

A Nikola je živeo sa majkom i nepokretnom bakom u kući koja je imala provaljen krov, voda je tekla niz unutrašnje zidove, odvaljenih plafona...

- Dovezla sam ga kući i bila sam zgranuta kada sam videla kako izgleda kuća u kojoj živi. Pitala sam ga sa kim živi, rekao mi je sa majkom i nepokretnom bakom. Insistirala sam da uđem unutra da vidim kako je. On prvo nije hteo, ali sam bila uporna. Kada sam ušla bilo je strašno. Krov na kući je bio provaljen, odvaljeni plafoni, voda se slivala niz zidove… Uslovi za život nikakvi – govorila je tada Nada.

ŽIVEO 20 GODINA SA NEPOKRETNOM BAKOM U NEDOVRŠENOJ KUĆI! Šefica Nada ga odvezla kući i ostala nema: Nikada nije tražio pomoć

Kada je to Nada videla odmah je pritekla u pomoć i počela sa rekonstrukcijom stare kuće. Odazvali su se i ostale kolege, a i još neki privatnici, tako da je Nikola dobio pravi krov nad glavom nakon 20 godina teškog života. A kada je bilo useljenje Nada je napravila veliko slavlje za Nikolin 20. rođendan. A od tada...

- Nikola je danas presrećan. Prošle godine se oženio, bila je to lepa svadba i sada ima sina. Svi smo srećni što je sve došlo na svoje mesto – kaže sada Nada.

Nada tu nije stala. Sada vodi akciju da se obnovi kuća jednoj devojci i njenoj majci u selu Stapari kod Užica.

- I one žive u teškim uslovima. Devojka studira na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Nisam zadovoljna kako teče akcija, ali ću je uraditi do kraja – kaže Nada.

Ona je ujedno predsednica Udruženja „Mitropolit Josif Cvijović“ iz Drežnika preko koga je pomagala u obnavljanju stare škole, uvođenju grejanja u drežničku osnovnu školu, obnovu muzejske postavke, a sada i u sređivanju Drežničke gradine i postvljanja krsta na njoj...

Zbog svih tih svojih humanitarnih aktivnosti Nada će na Dan nagrada Užica, 9. oktobra dobiti Plaketu za dobričinstvo. Kada je među kandidatima se pojavilo njeno ime, dileme nije mnogo bilo. Svaka čast Nado!

U nastavku pogledajte šta je tada Nada sve ispričala: