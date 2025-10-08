Slušaj vest

Mini zološki vrt "Koki" u Inđiji je jedinstven po mnogo čemu, nastao je na mestu deponije, ulaz je besplatan, prava je oaza za najmlađe, a o 60 različitih vrsta životinja brine bračni par Popović.

Na mestu gde se sada nalazi vrt, postojala je deponija. Popović je zamolio lokalnu vlast da mu ustupi prostor na korišćenje i od gradskog rugla napravio Mini zoološki vrt, piše novosadski Dnevnik.

- Kao dete sam voleo životinje. Dečja mašta uvek smišlja svašta. Počeo sam od uzgajanja papagaja i time se i dalje bavim, pa su se pojavile i druge životinje. U jednom momentu moje dvorište koje nije bilo tako malo, postalo je tesno. Onda sam došao na ideju da krenem da tražim novu lokaciju i tako je sve počelo. Jako sam tvrdoglav i imam pomoć prijatelja. Na početku je vrt bio na skoro tri i po, sada imamo do dva hektara. Imamo 60 različitih vrsta, a negde je jedan primerak, negde više. I o svima njima brinemo supruga i ja – priča Popović.

Donela kakadua Slavku da o njemu brine i preminula posle 15 dana

U vrtu je i papagaj vrste kakadu koji ima 31 godinu, koga je Slavko prodao bračnom paru, ali je sticajem okolnosti vraćen u vrt.

- Prodao sam papagaja 1995. godine drugarima u Beogradu. Nisu imali dece i uzeli su ga. Posle 27 godina najpre je preminuo suprug, a ubzo je i žena saznala da je obolela od kancera. Pozvala me i rekla da joj novac ništa ne znači, odnosno novčana vrednost papagaja, ali da nema srca da ga prodaje ili daje bilo kome, već meni, jer je znala da će kod nas da mu bude najbolje. Vratila je papagaja i posle 15 dana je preminula – priča Slavko.

I zaista papagaj je miljenik bračnog para, jer čim priđu njeogovom kavezu, odmah je spreman za maženje, dok ostali stanovnici u kavezu pored, ljubomorno negoduju.

Da je u ovaj vrt utkano mnogo ljubavi i truda možete videti na svakom ćošku. Priđete li mestu gde su životinje, one će vam prići, jer Slavko i njegova supruga razmazili su većinu stanara.

Pored različitih vrsta papagaja, u mini vrtu su i zmije, konji, patke, magarci, nojevi, alpake - manje vrste lame. Japanske (Koi) šarane Popović proizvodi i obezbedio ih je za Keltsko selo koje ima veću vodenu površinu.

Popović: Ko bude preuzeo zoo-vrt ne može da ga ugasi

Opština Inđija kako Popović kaže pomaže jednim delom, plaća hranu koju vrt nabavlja od meštana.

- Borim se svakog dana. Dajem ovaj lokalitet ali onaj ko bi ga preuzeo ne može da ga gasi. To je uslov. Ne tražim novac, a ovde je dosta toga uloženo. Recimo, Monika Brukner iz Đurđeva je donirala materijal za kaveze, a sa građanima sam ga napravio. Dakle, uz pomoć puno ljudi. Ne želimo da se to ugasi. Svako drvo u Mini zoo-vrtu je staro 20 do 30 godina. I ne bi trebalo da se iseče – podseća Slavko.

Odnedavno ovde boravi mladunče medveda Toša, koji obožava da se češka po leđima, igra fudbal, a ponekad napravi i poneki nestašluk sve u skladu sa njegovom dobi.

- Mladunče medveda ima oko pola godine. Dobili smo ga od lovaca, koji su našli mrtvu medvedicu i njega. Nudili su ga zoološkim vrtovima, pa su oni uputili na mene jer znaju da sam držao medvede 20 godina. Zadnje jedinke sam vratio Beogradskom vrtu kako bih ofarbao kavez, gde su medvedi boravili. Međutim, to se malo oteglo i sada kada sam došao u fazu da smo ofarbali i sredili kavez, mogli smo da primimo mladunče. Toši je na raspolaganju 530 kvadrata. Obezbeđen je i ne može da izađe. Iako je maza, preporuka je posetiocima da mu ne prilaze blizu kaveza, posebno deca – kazao je Popović.

U samom vrtu nalazi se nekoliko tobogana, ljuljaški i vrteška za najmlađe.