Vanredna situacija u ivanjičkoj opštini traje već pet dana, a prema rečima predsednika opštine Aleksandra Mitrovića, između 3.500 i 4.000 domaćinstava i dalje je bez električne energije.

- Usled vremenskih neprilika od petka pojedine mesne zajednice još uvek nemaju struju. U ovom trenutku radimo na otklanjanju kvarova u Cerovi, Erčezima, Bratljevu i delu Močioca, gde je teren najnepristupačniji - izjavio je Mitrović za agenciju RINA.

Na terenu je više od 100 montera koji su stigli iz Beograda, Raške i okolnih gradova, a u pomoć su pritekli i sami meštani.

- Ljudi su sami raskrčili puteve i prilaze elektromreži, mnogi su bili brži od montera, ali stubove i presečene žice nije lako sanirati - dodao je Mitrović.

Vremenski uslovi dodatno otežavaju rad – sneg, kiša i susnežica smenjivali su se prethodnih dana, pa je današnji prestanak padavina doneo tračak nade.

- Ovo je prvi dan bez padavina. Ako vreme posluži, nadamo se da ćemo do kraja sutrašnjeg dana osposobiti sve dalekovode i krenuti ka pojedinačnim domaćinstvima - rekao je predsednik opštine.

U opštini Ivanjica, poznatoj po raštrkanim i planinskim selima, svaka zima donosi rizik od sličnih prekida, ali ovog oktobra – sneg koji je pao iznenada i u velikim količinama paralisao je čitave delove zapadne Srbije.