Slušaj vest

Znajući činjenicu da se medvedi jako puno kreću i da dnevno mogu prepešačiti na desetine kilometara, mogao je stići šumskom stazom sa svih strana.

- Ovo je neki novi primerak koji se, ko zna odakle, pojavio. Nema nikakve tragove ogrlice niti ranijeg praćenja. Pojavio se pred nadzornim kamerama koje smo tek postavili, i imao sam sreću da sve to direktno snimim. Na kamerama se pojavio u 22.01. Odmah sam poslao profesoru Ćiroviću, koji je napisao: „Mnogo lep primerak. Medved je sredovečan, ima desetak godina, rekao je za RINU Vjekoslav Joksimović iz udruženja „Jadovnik“.

On dodaje da uprkos verovanju da medvedi tokom hladnih meseci utonu u san, činjenica da snimci medveda tokom zime više i nisu retkost i da tek oko 20 odsto njih zapravo upadne u zimski san. Objašnjava da se po aktivnostima medveda može naslutiti kakva će biti zima.

Foto: RINA/Printscreen

- Koliko se oni pripremaju i koliko često dolaze na hranilišta, toliko možemo očekivati i jaču zimu. Prošle godine ih nije bilo mnogo u predzimskom periodu, ali sada ćemo videti – još je rano, iako je sneg već pao, temperature su blage pa su i dalje aktivni. Zanimljivo je da pravila o zimskom snu gotovo da ne postoje. Oko 20 odsto populacije nikada ne hibernira. I u decembru, januaru i februaru nalazimo tragove mrkih medveda, naročito onih mladih koji se nisu dovoljno pripremili za zimu. Oni nastavljaju da tragaju za hranom i po metar dubokom snegu, objašnjava Joksimović.

"Medved za noć može da pređe sa jedne planine na drugu – sa Zlatara na Zlatibor"

Procene o broju medveda na Jadovniku teško je potvrditi, jer, kako Joksimović kaže, medved za noć može da pređe sa jedne planine na drugu – sa Zlatara na Zlatibor, sa Jadovnika do Giljeve ili čak do Mojstira. Hrane za divlje životinje, kako dodaje, ima dovoljno.

- Na hranilišta se redovno iznose kukuruz i animalni otpad, i to ne samo za medvede već i za ostale divlje životinje. Volonteri i članovi udruženja “Jadovnik” održavaju tri aktivna hranilišta na planini, čime značajno doprinose očuvanju stabilne populacije medveda u ovom delu Srbije, poručuje Joksimović.