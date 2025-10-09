Slušaj vest

Prvi put u istoriji sekundarne zdravstvene zaštite u Srbiji u Zdravstvenom centru (ZC) Loznica započeta je primena intravitrealnih injekcija u lečenju oboljenja makule dubokog segmenta oka. Ovaj metod lečenja do sada je bio dostupan isključivo u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, saopšteno je iz lozničkog ZC.

Od septembra je izvedeno više procedura, a do sada su četiri pacijenta uspešno dobila terapiju u visoko sterilnim uslovima operacione sale, uz punu hiruršku pripremu i primenu savremenih hirurških tehnika. Ovaj korak značajno približava pacijentima savremenu terapiju, bez potrebe upućivanja u udaljene kliničke centre, navode iz ustanove. Ističu da je uz zalaganje rukovodstva ZC i finansijsku podršku ustanove, tim Odeljenja za očne bolesti na čelu sa dr Aleksandrom Isakovićem, načelnikom odeljenja, uveo u poslednje vreme više značajnih novina od velikog značaja za pacijente ovoga regiona. Iz ZC ističu da je u okviru odeljenja uveden i savremeni YAG laser koji omogućava precizno lečenje katarakte.

- U saradnji sa kolegama sa referentnih očnih klinika, organizovana je edukacija stručnog kadra, koju je finansirao ZC Loznica, nakon čega je ova metoda počela da se primenjuje u redovnom radu. Pored unapređenja bezbednosti i kvaliteta intervencije, primena laserske tehnologije omogućava i brži oporavak pacijenata. Na odeljenju je uspostavljena i OCT (optička koherentna tomografija) dijagnostika, koja predstavlja zlatni standard u savremenoj oftalmologiji. Ova metoda omogućava veoma detaljno snimanje mrežnjače i optičkog živca, što doprinosi bržoj i preciznijoj dijagnozi, kao i boljem praćenju ishoda lečenja. Uvedena je i KVP dijagnostika (kompjutersko ispitivanje vidnog polja) koje je od ključnog značaja u dijagnostici glaukoma i drugih oboljenja vidnog živca. Ova metoda omogućava blagovremeno otkrivanje promena u vidnom polju i praćenje efekata terapije - ističu iz lozničkog ZC.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

ZC Loznica se uvođenjem ovih metoda svrstava u ustanove koje prate najsavremenije svetske trendove u oftalmologiji, ističu iz ustanove i navode da ovi postupci omogućavaju da pacijenti dobiju visokospecijalizovanu zdravstvenu uslugu u svom okruženju, bez odlaska u veće zdravstvene centre.

Ova ustanova će nastaviti sa uvođenjem novih metoda u dijagnostici i lečenju, sa ciljem da pacijentima obezbedi što bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, poručuju iz lozničkog ZC. Inače, zbog ovih metoda pacijenti su morali da odlaze u Beograd, ili susednu Bijeljinu, osim putovanja to je iziskivalo i osetne finansijske troškove, a sada sve to imaju u svom gradu, u ZC Loznica.