U Narodnoj biblioteci Ćićevac svečano je otvorena izložba ulične fotografije “Fragmenti vremena”, autora Miroslava Mira Nikolića iz Vankuvera (Kanada).

Ovo je prvi put da se u Ćićevcu organizuje izložba ulične fotografije, jednog od najpopularnijih fotografskih pravaca u poslednjih desetak godina. Postavka će publici približiti čaroliju spontanih trenutaka života uhvaćenih objektivom, sa posebnim akcentom na emocije, svakodnevicu i ljudsku neposrednost.

Prema rečima urednika programa i direktora Marka Aleksića, ulična fotografija je već 10, a možda i više godina u velikom uzletu i popularnosti iako je prva pojava ovog fotografskog izraza nastala još u 19. veku, kada se pojavljuju prvi foto-uređaji i prvaci fotografije.

- Izložba ulične fotografije je prvi put kod nas, može se reći i u našem širem zavičaju, te predstavlja svojevrsnu ekskluzivu. Istraživajući pre samog otvaranja izožbe, da li se još negde dogodio ovakav tip izložbe, kao urednik programa smem da kažem da je bilo tek 2 samostalne izložbe u Beogradu i u Negotinu. Time se Narodna biblioteka Ćićevac svrstava u red ustanova kulture u državi koje prate savremene evropske tokove omogućavajući svojim sugrađanima da „kod svoje kuće“ budu deo savremenog sveta i kulturno-umetničkih pojava. To je suštinski važno za sve sredine, a naročito ovako malu kao što je Ćićevac, kaže Aleksić i nastavlja:

- Fotografije koje pravi autor g. Nikolić privlače pažnju na „prvo gledanje“ jer sam autor ima izuzetan osećaj da „uhvati“ fotoapratom najrazličitije opšte trenutke života, koji pred nama prođu u treptaju oka opterećeni svakodnevnicom, a zapravo trenutke koji su nam svima bliski i zajednički. Zato je moj cilj kao urednika da ovom izložbom između ostalog, sugestivno i optimistično delujemo na publiku da takve trenutke ne propuštaju. Sa druge strane, da ohrabrimo sve koji imaju želju da se iz hobija bave fotografijom i budu kreativni. Nadasve, radovi autora su odličnog kvaliteta u svakom smislu: kadar, perspektiva, svetlo, odnosno kompozicija u celini, ističe Aleksić.

Miroslav Miro Nikolić neguje podjednako crno-belu fotografiju i u boji.

- Ovo je druga izložba autora u svojoj domovini u ovoj godini i ja sam siguran da će ova izložba vrlo brzo izboriti svoje zasluženo mesto u ponudi kuluturnog sadržaja u našoj državi, te pobediti neke uvrežene kulturne stereotipe. Izložba kod nas traje od 1. do 18. oktobra u izložbenom holu Narodne biblioteke Ćićevac. Trenutno je izložena postavka crno-belih fotografija, a nakon sedam dana od otvaranja okrenućemo panoe, jer se na poleđeni nalaze fotografije u boji. U okviru ove izložbe biće održana jednodnevna radionica o uličnoj fotografiji koju će voditi autor. Nakon toga objavićemo konkurs ustanove za uličnu fotografiju koje će objaviti i izraditi naša ustanova, zaključuje direktor Narodne biblioteke Ćićevac.