Na aerodromu Trstenik održan je VII Blanik kamp kup — međunarodno takmičenje u jedrilici, koje tradicionalno organizuje Aero klub Trstenik.

Trstenik je ove godine postao centar regionalnih jedriličarskih sportova — okupio se veliki broj pilota iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije, spremni da pokažu svoje umeće u vazduhu i da osvoje publiku. Blanik Kup je već prepoznatljiv po izuzetnoj organizaciji, sportskoj atmosferi i prijateljskom duhu koji spaja ljubitelje neba, a Aero klub Trstenik dokazan u brojnim organizacionim aktivnostima i takmičarskim uspesima.

- Prvih godina se zvao ex jugoslovenski, a poslednje 3-4 međunarodni, jer su učestvovali i takmičari ne samo iz bivših republika Jugoslavije već i iz drugih evropskih zemalja. Ideja se rodila od pre sedam godina kad smo kao ekipa Aerokluba Trstenik otišli u Prijedor, uzeli učešće i ostvarili značajne rezultate. Organizacija Prijedorčana je ostavila toliko jak utisak da smo po povratku u Trstenik za nepunih sedam dana organizovali prvi ex jugoslovenski Blanik kup. Već na drugom kupu smo postali pobratimski aeroklubovi i prenećemo mladiim generacijama članovima kluba da to nastave.

Uprkos lošem vremenu ove godine je obavljrno više od 50 takmičarskih letova, a ukupan broj gostiju iz zemlje i inostranstva je bio veći 150 sa kojima smo naravili jednu lepu domaćinsku atmosferu sa druženjem i svečanim završetkom, sa dodelom plaketa, medalja i pehara, kaže organizator medjunarodnog Blanik kamp kupa pilot Dejan Šarić.

Takmičenje se odvijalo u dve kategorije, opsta i motivaciona. Obe kategorije su imale i pojedinacni i ekipni plasman. U motivacionoj katergoriji ekipno prvo mesto je osvojila ekipa iz Kraljeva, a pojedinačno takodje Kraljevcanin Bogdan Jevtovic. U opštoj kategoriji prvo mesto je bila ekipa domaćina Dejan Šarić - Slobodan Đurovic, a pobednik 7 medjunarodnog Blanik kamp kupa je takodje predstavnik Aero kluba Kraljevo Dejan Slavković.

Prema Šarićevim rečima, takmičenje služi za razvoj vazduhoplovstva u Srbiji, za razmenu iskustava izmedu nastavnika, takmičara i učesnika, za nadogradnju znanja i veština i za bezuslovno druženje i uživanje u prijateljskoj atmosferi.

- Hteo bi da još jednom da pozdravim sve učesnike i one koji su imali nameru da dodju ali ih je loše vreme omelo, da se zahvalim opštini Trstenik, Direktoratu civilnog vazduhoplovsta Republike Srbije, Vazduhoplovmom savezu Srbije, medijskim institucijama, sponzorima i donatorima i svim ljudima dobre volje, koji su na bilo koji način pomogli da se realizuje manifestacija, ističe Dejan Šarić.