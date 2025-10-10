Prethodne, 2024. godine u finalu ove muzičke manifestacije ekipa Kruševca je osvojila visoko drugo mesto
VELIKI USPESI MUZIČKIH TALENATA IZ KRUŠEVCA Kruševljanke učestvuju u finalu muzičkog festivala "Ritam Evrope" u Boru (FOTO, VIDEO)
I ove godine, 20. oktobra biće održano finale Muzičkog festivala "Ritam Evrope" u Boru.
Kruševačku ekipu čine 6 izuzetno talentovanih devojaka — Marta, Nađa, Lena, Staša, Sonja i Gala. One će nastupiti pod rednim brojem 11 sa numerom "Queen of kings" sa kojom se Norveška predstavila na izboru za Pesmu Evrovizije 2023. godine
Prethodne, 2024. godine u finalu ove muzičke manifestacije ekipa Kruševca je osvojila visoko drugo mesto, a na Grand finalu pomenutog takmičenja, koje se održalo u Budvi u maju ove godine, zauzela je šesto mesto.
