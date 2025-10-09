Najposećenija srpska planina ne staje, Zlatibor odlučno grabi napred ka cilju da postane svetski turistički centar.

Plan aerodrom izgradnje predviđa tri faze:

Faza 1 – dužina piste 700 metara

Faza 2 – produženje na 1.200 metara

Faza 3 – konačna dužina piste 2.500 metara, što će omogućiti sletanje i većih letelica

- Još pre dvadeset godina postojala je ideja da Zlatibor ima svoj aerodrom za male i lake avione, ali sada su mogućnosti mnogo veće. Utvrđen je javni interes i borimo se da zemljište Poljoprivrednog kombinata bude iskorišćeno za razvojne projekte, izjavio je Stamatović.

Radovi na terenu već donose dobrobit lokalnoj infrastrukturi, materijal sa gradilišta koristi se za izgradnju puteva, obilaznice i reciklažnog dvorišta, u saradnji sa firmom „Užički putevi“.

Aerodrom na Zlatiboru biće jedan od ključnih infrastrukturnih projekata koji će dodatno zaokružiti turističku ponudu, otvoriti nove mogućnosti za privredni razvoj i učiniti Zlatibor još dostupnijim i privlačnijim – ne samo u Srbiji, već i u regionu.

