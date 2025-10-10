Kragujevac - U kragujevačkom porodilištu tokom protekla 24 sata rođeno je čak 11 beba, od čega četiri dečaka i sedam devojčica. Ovaj podatak potvrđuje da je u pitanju pravi mali bebi bum u srcu Šumadije.

- Svaki porođaj je priča za sebe, a svaka beba nova radost. Drago nam je što je naš grad danas bogatiji za jedanaest novih sugrađana - kazali su za RINU u kragujevačkom porodilištu.

Zaposleni u porodilištu ponovo su pokazali izuzetnu posvećenost, profesionalizam i toplinu, zahvaljujući kojima su na svet stigli novi životi.

Kurir.rs/RINA

