Srbija
PRAVI BEBI BUM U KRAGUJEVCU: Rođeno 7 devojčica i 4 dečaka, stigli da ulepšaju Šumadiju
Kragujevac - U kragujevačkom porodilištu tokom protekla 24 sata rođeno je čak 11 beba, od čega četiri dečaka i sedam devojčica. Ovaj podatak potvrđuje da je u pitanju pravi mali bebi bum u srcu Šumadije.
- Svaki porođaj je priča za sebe, a svaka beba nova radost. Drago nam je što je naš grad danas bogatiji za jedanaest novih sugrađana - kazali su za RINU u kragujevačkom porodilištu.
Zaposleni u porodilištu ponovo su pokazali izuzetnu posvećenost, profesionalizam i toplinu, zahvaljujući kojima su na svet stigli novi životi.
Kurir.rs/RINA
