Srbija
HITAN APEL ZA GRAĐANE LJIGA: Voda zamućena i nije za piće, situacija se prati iz sata u sat
Ljig – Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ iz Ljiga obavestilo je građane da voda iz gradskog vodovoda trenutno nije za piće zbog povećane mutnoće.
- Usled obilnih padavina i velikog zamućenja sirove vode zabeležene su promene u kvalitetu vode u mreži, te se po preporuci Zavoda za javno zdravlje Valjevo ne preporučuje korišćenje vode za piće, potvrđeno je za RINU u nadležnom komunalnom preduzeću.
Iz „Komunalca“ dodaju da će građani biti blagovremeno obavešteni o daljem kvalitetu vode nakon što Zavod za javno zdravlje Valjevo obavi detaljne analize, koje se svakodnevno sprovode radi praćenja situacije.
Kurir.rs/RINA
