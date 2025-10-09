Slušaj vest

LOZNICA - Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) predstavila je novu brošuru – ‘‘Crkve i manastiri’‘, čija je autorka Kristina Nikolić. U njoj se nalaze podaci o jednom broju crkva i manastira u lozničkom kraju, a kriterijum je bio da su zaštićena kulturna dobra, kao i da se nalaze na priznatim turističkim mestima i lokalitetima.

Ukupno se na području Loznice nalaze tri manastira i 26 crkava, od kojih je zaštićenim kulturnim dobrima proglašeno pet, i to je dobra prilika za razvoj verskog turizma. Prema rečima Aleksandre Purić, direktorice TOGL, Loznica zaslužuje ozbiljnu i najbolju moguću promociju, a crkve i manastiri su samo jedan od načina da se uz duhovno i kulturno nasleđe predstave i značajni loznički turistički lokaliteti.

- Svako od zdanja uvrštenih u brošuri, osim arhitektonske lepote, nosi i pečat vremena iz kog potiče, a brošura je jedan od načina kako da sve to približimo turistima i olakšamo im da pronađu kulturno nasleđe na teritoriji našeg grada. Ona je rezultat timskog rada zaposlenih u TOGL, a u njenom nastajanju pomogli su, pre svega, Eparhija Šabačka, sveštenici koji su učestvovali u odabiru fotografija i tekstova, Zavod za zaštitu spomenika kulture -Valjevo, i loznički Centar za kulturu ‘‘Vuk Karadžić’‘– kazala je Purićeva.

Nikolićeva, autorka brošure, kaže da je od ukupno 29 manastira i crkava na području Loznice izabrano 12, dva manastira i deset crkava, što omogućava interesantno putovanje i otkrivanje kulturne baštine ovoga kraja.

- Ideja je da se i turistima i građanima Loznice taj deo istorije i kulture što više približi i podstakne nekoga na dodatno istaživanje. Brošura je deo promocije Loznice, može da pomogne turističkim agencijama da prošire ponudu jer spaja duhovnost, kulturni karakter i baštinu sa turizmom – rekla je ona.

Starešina Pokrovske crkve, sveštenik Goran Popović kaže da je duhovna baština Loznice velika, ali, u izvesnoj meri, nepoznata i da ga je iznenadio tim mladih iz TOGL koji je došao na ideju da napravi brošuru.

- Ova, pre bih rekao knjiga nema samo korist u promociji Loznice kao turističkog mesta, već je značajno i jačanje nacionalnog identiteta i nadam se da će imati u budućnosti i taj kontekst. Svaki od hramova koji se ovde našao je veoma velika i zanimljiva priča, i o svakom pojedinačno može nastati jedna knjiga priča. O starom lozničkom gradu, Manastiru Tronoši, to su priče od nekoliko vekova. Hram Svetih apostola Petra i Pavla je biser Banje Koviljače, ne samo kao arhitektonska građevina, već je to čitava priča o nastanku hrama koji je pola veka na tom mestu – naveo je Popović.

Inače, najstarija loznička bogomolja Crkva Pokrova Presvete Bogorodice stara je 152 godine, a Manastir Tronoša više od sedam vekova i u njihovom trajanju i te kako ima mnogo toga što može biti primamljivo domaćim, ali i stranim turistima.