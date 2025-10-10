Slušaj vest

Prvi deo dvodnevne radionice pod nazivom "Progovori da vidim ko si" u kojoj je učestvovalo blizu 50 lozničkih srednjoškolaca u okviru "Karavana kulture govora", održan je juče u Inovacionom centru u Loznici. "Karavan kulture govora" podržan je od Ministarstva turizma i omladine, kazao je glumac Milan Bosiljčić, jedan od osnivača Udruženja "Izražajnost", koji, kako kaže, već sedam godina kao predavač na radionicama radi po Srbiji i regionu na negovanju kulture izražavanja.

Milan Bosiljčić Foto: Kurir/T.I.

– Kultura govora ne tiče se samo našeg jezika, on nam je naravno u fokusu, ali to je socijalna veština 21. veka i izučava se u svetu kao posebna delatnost. U našem obrazovnom sistemu imamo situaciju da deca sve manje govore usmeno, manje se odgovara pred tablom u školi kao i na fakultetu i kada se dođe na razgovor za posao na pitanje: "Recite nam nešto o sebi, predstavite se", odgovaraju nezgrapno. Nisu dovoljno voljni da se iskazuju, imaju problem sa tremom, načinom iskazivanja, dinamikom govora. To su važne veštine za svaku profesiju, posebno one gde su glas i govor osnovno sredstvo za rad. Nema profesije koje se ne tiče ova tema. Planiramo organizovanje takmičenja u govorništvu na temu Srbije, za koje smo smo dobili blagoslov patrijarha, pod nazivom "Sveti Jovan Zlatousti". Najverovatnije će biti održano u Sremskim Karlovcima gde će se okupiti i naša dijaspora, a i svaki od gradova u kojima smo imali radionice imaće predstavnike – rekao je Bosiljčić.

Do sada je ovaj karavan obišao 60 gradova a planirana su i predavanja u Nemačkoj, Sloveniji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Profesorica srpskog jezika i književnosti Milijana Ninković, kaže da je cilj karavana da se podsetimo lepote jezika, ali i obnovimo znanja o načinu komunikacije i izražavanja.

Foto: Kurir/T.I.

- Primetno je da su pod uticajem društvenih mreža u govoru među srednjoškolcima često prisutne skraćenice, čak i neke neprimerene reči za koje oni i ne osećaju da su nedolične i nepotrebne. Cilj ovakvih radionica je najpre, da osnažimo učenike da nemaju problem da javno komuniciraju, da steknu veštine lepe komunikacije i nauče da jasno, ali i slikovito razgovaraju, da eliminišu ono što nije ni gramatički, a ni etički poželjno u govoru mladih – rekla je ona.

Učesnici su kroz praktične vežbe mogli usvojiti veštine koje će im omogućiti da eliminišu loše govorne navike i govore na artikulisan i dinamičan način. Stečena veštine moći će da koriste u svakodnevnom životu, od škole do intervjua za posao. Inače, drugi deo radionice biće održan sutra, na istom mestu.

