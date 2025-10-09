Stanovi u Zrenjaninu od 1.000 do 1.700 €

Gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, oglasio se danas i saopštio građanima da Zrenjanin više nema problem sa pijaćom vodom.

- Višedecenijski problem je i zvanično rešen. Rešenje o zabrani upotrebe vode iz 2004. godine stavljeno je van snage, što znači da ponovo imamo zdravu i ispravnu pijaću vodu - napisao je Salapura na svom Facebook profilu i dodao:

- Hvala vam, dragi Zrenjaninci, na strpljenju i razumevanju!

Salapura je objavio rešenje Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Sektora za sanitarni nadzor zrenjaninskog Odeljenja za sanitarnu inspekciju u kojem se izmedju ostalog navodi da je voda iz vodovoda u Zrenjaninu higijenski ispravna, da ispunjava propisane uslove bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti.

Kako je došlo do ovoga?

Tim dokumentom stavlja se van snage rešenje sanitarnog inspektora Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, Sektora za sanitarni nadzor, Odeljenja u Zrenjaninu, od 14. januara 2004. godine o zabrani upotrebe vode za piće i pripremu hrane iz vodovodne mreže Grada Zrenjanina, koju distribuira lokalno JKP "Vodovod i kanalizacija", zbog povećane koncentracije arsena.

JKP Vodovod i kanalizacija iz Zrenjanina podneo je zahtev 9. oktobra za stavljanje van snage tog rešenja iz 2004. Odluka o skidanju zabrane upotrebe vode za piće doneta je nakon opsežnih analiza uzoraka uzimanih sa 12 mesta iz mreže centralnog zrenjaninskog vodovoda 29. septembra, 1. i 3. oktobra.

Odluka je doneta na osnovu dostavljenih Izveštaja o ispitivanju prečišćene vode za piće iz mreže centralnog vodovoda Grada Zrenjanina i stručnog mišljenja i tumačenja ovlašćene laboratorije zdravstvene ustanove Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, prenosi "Newsmax Balkans" pisanja "Tanjuga".

Utvrđeno je da su svi ispitani uzorci, ukupno 36 uzoraka prečišćene vode za piće, uzorkovanih na ta tri dana sa 12 tačaka na mreži, higijenski ispravni-ispunjavaju propisane uslove bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti, u odnosu na zahteve Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.