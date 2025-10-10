Slušaj vest

Na Svečanoj sednici povodom Dana grada Užica uručene su nagrade, plakete i povelje građanima koji doprineli razvoju grada. Među nagrađenima Plaketu grada je dobila Nada Obradović, o čijom smo humanosti već pisali.

- Ovo je priznanje koje mi potvrđuje da sam na pravom putu i još više me obavezuje. Bila sam jako, baš jako, iznenađena kada su mi javili da ću dobiti Plaketu. Jedno je sigurno, a to je da ću nastaviti svoj rad – rekla je Nada, nakon primljene Plakete.

Nada Obradović je poznata užička preduzetnica, vlasnica poljoprivredne apoteke koja i danas sa velikim uspehom posluje.

- Već od 1997. godine sa urođenim osećajem za pomoć svome narodu započinje prvobitni biznis sa željom da poboljša uslove života prvenstveno meštana sela Drežnik, a i drugih sugrađana sa teritorije grada Užica. Naročito u seoskom području svojim akcijama Nada Obradović se posebno ističe u pomoći siromašnima na selu kroz brojne humanitarne aktivnosti. U selu Potpeću je finansirala izgradnju i opremanje stambenog objekta za svog radnika i njegovu porodicu, koji su živeli u veoma teškim uslovima za život, a za majku i ćerku, koje su izgubile muža i oca, i tako ostale bez finansijskih sredstava u selu Stapari, finansira završetak stambenog objekta. Od 2016. godine predsednik je Udruženja "Mitropolit Josip Cvijović" u Drežniku i sa drugim donatorima je pokrenula i učestvovala u obnavljanju stare osnovne škole u Drežniku iz 1925. godine zadužbine Ignjata Daničića. Kao predsednica udruženja posebno se angažovala na obnovi Drežničke crkve koju je sagradio mitropolit Josip Cvijanović, i u učestvuje u drugim brojnim akcijama – pročitano je obrazloženje za dodelu Plakete.

Danas taj radnik se oženio i ima sina.

