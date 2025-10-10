Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 47 intervencija na terenu (29 preko dana i 18 tokom noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 78 pregleda odraslih osoba (tokom dana 22, a u toku noći 56 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 16 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i oboleli od karcinoma, navode u Zavodu za urgentnu medicinu.

Kragujevačkoj službi hitne pomoći u prethodna 24 sata telefonom su upućena 193 poziva.

Ne propustiteSrbijaPRAVI BEBI BUM U KRAGUJEVCU: Rođeno 7 devojčica i 4 dečaka, stigli da ulepšaju Šumadiju
shutterstock-1141042889.jpg
DruštvoKorona opet hara Srbijom: Mnogi se žale na ovih 6 simptoma! Doktorka detaljno objasnila, sezona još jačeg virusa tek dolazi
Bolnica