Sremska Mitrovica je sinoć imala razlog da bude ponosna. U prepunoj sali Mitrovačke gimnazije, uz gromoglasno navijanje i emocije koje se mere aplauzima, učenici svih šest srednjih škola odigrali su humanitarni turnir u basketu 3×3. Povod je više nego snažan: uoči Svetskog dana mentalnog zdravlja, 10. oktobra, prikupljaju se sredstva za opremanje Odeljenja psihijatrije Opšte bolnice. Sport je, makar na jedno veče, postao najglasniji megafon solidarnosti.

Atmosfera je podsećala na prave košarkaške festivale. Trojke su se nizale, koraci odmereni, a zagrljaji posle svake pobede i poraza govorili su više od bilo koje reči. Učenici, profesori, drugari i roditelji stali su rame uz rame u publici, a teren je postao poligon dobrote. Nije bilo važno ko vodi, ko pobeđuje i ko će poneti MVP titulu – važnije je bilo poslati poruku da se o mentalnom zdravlju govori glasno i jasno, bez stida i bez stigme.

„Cilj je bio da pomognu opremanje Odeljenja psihijatrije mitrovačke Opšte bolnice i, uz podršku profesora i drugara, pokažu da je mentalna higijena jednako važna kao i somatsko zdravlje. Poruka koju učenici šalju svima, a posebno bolesnima, jeste – nikada ne odustajati od pomoći bližnjima“, rekao je veroučitelj Stefan Nedić, jedan od domaćina akcije. U nekoliko rečenica sažeo je suštinu večeri koja je mirisala na pobedu čovekoljublja.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Najlepši detalj dolazi iz same ideje. Turnir nije došao kao „šablon“ projekat, već je potekao od đaka. To se videlo na svakom licu i u svakoj akciji. Kroz sport, mladi su pokazali šta znači holistički pristup – ne samo bodriti, nego i konkretno pomoći, ne samo pričati, nego i delati. Mitrovačka gimnazija je bila domaćin, ali zapravo je ceo grad na tribinama postao jedan tim, bez dresova i granica.

U svetu u kojem brzina guta empatiju, ova večernja utakmica vraća veru da takmičenje može da leči. Dok su se mrežice tresle, stigla je i poruka odraslima: ne zatvarajte oči pred problemima koji se ne vide na prvi pogled. Mentalno zdravlje nije „tema za drugi put“, ono je sada i ovde, a svaka nova stolica, uređaj ili set potrepština na psihijatriji znači jednu lakšu noć i jedan brži oporavak za nečijeg sina, ćerku, majku ili prijatelja.

Organizatori najavljuju da se na ovome ne staje. Biće još humanitarnih utakmica, još timova, još akcija – za bolnicu, ali i za one pojedince kojima je pomoć najpotrebnija. Kada škola objavi konačan iznos i listu opreme koja će biti kupljena, biće poznato koliko je tačno ova utakmica pretvorila aplauze u opipljivu podršku. Do tada, ostaje utisak da je teren bio samo scena, a glavna utakmica – borba protiv predrasuda.