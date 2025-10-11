Slušaj vest

Dvodnevna međunarodna konferencija „Od usvajanja do implementacije – 25 godina Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 u praksi“ održana je u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Konferenciju je u okviru dvogodišnjeg predsedavanja projektom „Žene lideri u sektoru bezbednosti i odbrane“, organizovalo Ministarstvo odbrane, koju je otvorio vršilac dužnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse Siniša Radović. On je, tom prilikom, istakao značaj ove Rezolucije, jer je u Srbiji na najvišem nivou prepoznata i priznata uloga žene u svim procesima koji se tiču mira i bezbednosti.

- Danas su žene ravnopravni deo našeg sektora bezbednosti i nezaobilazni faktor mira i stabilnosti. Uzimajući u obzir brojne savremene izazove, rizike i pretnje, svojim drugačijim pogledima, perspektivama i rešenjima žene su jasno pokazale i dokazale da doprinose uspešnijim odgovorima na izazove izgradnje i održivosti mira – istakao je pomoćnik ministra Radović.

On je naglasio da Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu i demokratskim vrednostima nastavljajući da promoviše mir i saradnju sa jasnom podrškom ravnopravnom učešću žena u svim procesima izgradnje i očuvanja mira.

- Održavanje ovakvih skupova treba da ima kontinuitet, naša saradnja na međunarodnom nivou o pitanjima rodne ravnopravnosti svima nama pruža mogućnost da razmenimo iskustva, da se ugledamo na dobre prakse i da zajednički radimo na prevazilaženju problema. Ona je pokazatelj naše zajedničke posvećenosti izgradnje društva koje u potpunosti uključuje principe demokratije, inkluzivnosti i ravnopravnosti – rekao je pomoćnik ministra Radović.

O važnosti ove konferencije i dostignućima Srbije u sprovođenju Nacionalnih akcionih planova za implementaciju Rezolucije 1325 govorile su ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Simona Popović i Regionalna direktorka „UN Women“ za Evropu i Centralnu Aziju Belen Sanz Luke.

Cilj ovogodišnje konferencije je razmena međunarodnih i regionalnih iskustava iz oblasti primene Rezolucije 1325, jačanje partnerstava i osnaživanje posvećenosti društva u kojem žene ravnopravno učestvuju u izgradnji mira, bezbednosti i stabilnosti. Takođe, teme razgovora bile su i implementacija, aktivnosti i rezultati sprovođenja Nacionalnih akcionih planova u lokalnim zajednicama.

Na zatvaranju konferencije izvršena je svečana primopredaja predsedavanja Ministarstvu odbrane Republike Moldavije.