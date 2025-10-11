Slušaj vest

KLADOVO - Tradicionalno i ove godine, u okviru obeležavanja „Dečije nedelje“, đaci prvaci Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Kladovu zasadili su svoje „Drvo generacije“, simbol prijateljstva, zajedništva i novih početaka. Događaj je održan pod ovogodišnjim sloganom „Imam prava da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram“, koji podseća na važnost dečjih prava i njihovog srećnog i bezbrižnog odrastanja.

Uz osmehe i dečju pesmu, mališani su zajedno sa svojim učiteljicama i rukovodstvom škole zasadili mlado drvo u dvorištu škole, koje će rasti zajedno s njima i čuvati uspomenu na prve školske dane.

Svečanosti su, pored učenika i nastavnika, prisustvovali i predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić i načelnik Opštinske uprave Dušan Belić, koji su se pridružili đacima u sadnji i razgovarali sa njima o značaju škole, druženja i prijateljstva.

Foto: RINA

– Pored roditelja, učitelji su vam najvažniji u ovom periodu života. Kad porastete, bićete veliki ljudi i neka druga deca će od vas učiti ono što vi danas učite. Najvažnije je da čuvate i poštujete porodicu, drugare, braću, sestre i prijatelje, jer oni ostaju za ceo život, poručio je predsednik Nikolić obraćajući se najmlađima.

Direktor škole i učiteljice zahvalile su lokalnoj samoupravi na podršci i prisustvu ovom događaju, ističući da „Drvo generacije“ već godinama ima posebno mesto u školskom dvorištu i svake godine postaje simbol nove generacije prvaka koja stasava u učionicama škole „Vuk Karadžić“.

Na kraju druženja, đaci su se fotografisali pored svog drveta i obećali da će ga redovno zalivati i čuvati, kao što čuvaju prijateljstvo i znanje koje svakodnevno stiču