Srbija
OGLASIO SE AMSS, EVO KAKAV NAS VIKEND OČEKUJE Pred sam početak moguće gužve na frekventnim putnim pravcima
Slušaj vest
Na kraju radne nedelje i pred početak vikenda moguć je pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, ali i na frekventnim putnim pravcima, upozorava AMSS.
Povoljne vremenske prilike olakšavaju vožnju, dok na deonicama gde su radovi u toku, vozačima se savetuje da voze opreznije i pažljivije.
Na naplatnim satnicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima na graničnim prelazima na izlazu ili ulazu u Srbiju.
Reaguj
Komentariši