Slušaj vest

Na kraju radne nedelje i pred početak vikenda moguć je pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, ali i na frekventnim putnim pravcima, upozorava AMSS.
Povoljne vremenske prilike olakšavaju vožnju, dok na deonicama gde su radovi u toku, vozačima se savetuje da voze opreznije i pažljivije.

Na naplatnim satnicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima na graničnim prelazima na izlazu ili ulazu u Srbiju.

Ne propustiteAutoNajveća gužva koju ste ikad videli: U kilometarskim kolonama čeka se i 24 sata, neverovatni prizori obilaze svet
Gužva u u provinciji Anhui
DruštvoStene prete da se obruše na put: Obustavljen saobraćaj u ovom delu Srbije, upućen hitan apel vozačima
Odron na putu
Društvo"Za dva dana otkrili smo 300 prekršaja od strane pešaka" Potpukovnik policije Ivica Stanković za Kurir otkrio rezultate akcije "Fokus na putu"
Potpukovnik policije izneo rezultate akcije bezbednosti u saobraćaju
DruštvoTokom septembra 15.000 saobraćajnih prekršaja kod škola u Srbiji: Nije bilo nezgoda sa teže povređenom decom
policija.jpg