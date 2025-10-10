Na kraju radne nedelje i pred početak vikenda moguć je pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, ali i na frekventnim putnim pravcima, upozorava AMSS.

Povoljne vremenske prilike olakšavaju vožnju, dok na deonicama gde su radovi u toku, vozačima se savetuje da voze opreznije i pažljivije.