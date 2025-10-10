Slušaj vest

Kragujevac - Na teritoriji grada Kragujevca u Bulevaru kraljice Marije došlo je do ozbiljnog incidenta kada je zapaljen žičani kontejner za sakupljanje kartonske ambalaže.

- Brzom intervencijom pripadnika vatrograsne službe požar je ugašen. Na sreću, u incidentu nije bilo štete na parkiranim automobilima, kao ni povređenih građana, ali je pričinjena materijalna šteta na posudi za odlaganje ambalažnog otpada, koja je potpuno uništena, kažu za RINU u nadležnom komunalnom preduzeću.

Uzrok požara za sada nije poznat, ali se sumnja se da je do izbijanja vatre došlo zbog nepropisnog odlaganja opušaka ili drugog zapaljivog otpada.

JKP Šumadija Kragujevac apeluje na sugrađane da budu odgovorni i da se savesno ponašaju, da u kontejnere ne bacaju zapaljive materijale, kako bi se ubuduće sprečili novi incidenti.