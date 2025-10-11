Slušaj vest

Manifestacija Miholjski susreti sela biće održana u subotu, 11. oktobra u selu Tibužde u dvorištu OŠ "Bora Stanković", saopšteno je iz Kulturno-obrazovnog centra Vranje. Pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo za brigu o selu i Grad Vranje, a organizator Kulturno – obrazovni centar Vranje.

Program obuhvata kulturno-umetnički i sportsko-rekreativni sadržaj.

Generacije seoskog stanovništva promovišu svoj specifičan način života i tekovine.

“Značaj manifestacije ogleda se u očuvanju kulturnog nasleđa, običaja i tradicije koja se ovde predstavlja i kroz domaću radinost, stare zanate i pripremanje hrane po starim receptima. Ovo je jedinstvena prilika da sve generacije seoskog stanovništva promovišu svoj specifičan način života i tekovine čiji su oni najverniji čuvari”, ističu iz Kulturno-obrazovnog centra Vranje.

Svečano otvaranje manifestacije prema najavi zakazano je za 12 sati. Kulturno-zabavni program, radionica grnčarstva ,,Čuvajmo stare zanate“, kao i ,,Igre bez granica“, u kojima će učestvovati deca i odrasli biće organizovani u okviru tradicionalne manifestacije koja se ove godine održava u selu Tibužde.

