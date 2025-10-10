MEŠTANIN U ČUDU ZBOG PRIZORA NA ZLATARU Oktobarski sneg sve zabeleo, a evo šta je on u njemu zatekao: "Berem ih svake godine, ali u snegu ih još nisam nalazio"
Dok je prvi oktobarski sneg prekrio planinske predele jugozapadne Srbije, jedan neobičan prizor iznenadio je meštane sela na Zlataru.
U selu Komarani, nedaleko od brane na Uvcu, meštanin Simeun Đžoković naišao je na dve pečurke, i to dva zdrava vrganja, koja vire iz snega u zalatku u kraju sela. Ovaj meštanin, kako priča, inače redovno bere pečurke u ovom kraju, ali na ovakav prizor dosad nije naišao.
- Vrganja ima kod nas, berem ih svake godine, ali ih u snegu još nisam nalazio - kroz osmeh kaže Đžoković.
Kako je istakao, prizor je bio nesvakidašnji.
- Iako su bili pod snegom, ostali su čitavi i zdravi - dodao je on.
Sneg se u zlatarskim selima uglavnom otopio, ali se zadržao još u zalatcima šuma, gde su ova dva "junaka" i porasla.
Kurir.rs/Informer