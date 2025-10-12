Slušaj vest

Tačno na Miholjdan, varošica Lešnica danas će peti put biti domaćin ‘‘Miholjskih susreta sela’‘ koje organizuju Turistička organizacija grada Loznice i Udruženje lešničkih privrednika (ULP) pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu.

Ponovo je priređen sadržajan program koji počinje od 10 časova otvaranjem etno-bazara, turnirom u šahu i stonom tenisu, i predstavljanjem lešničkih privrednika. Jedan od najzanimljivijih delova programa je ‘‘Parada budućnosti’‘ kroz centar mesta u kojoj učestvuju deca i njihovi roditelji, a promoviše porodicu i porodične vrednosti. Najmlađe će zabavljati i animatori, a stariji mogu uživati u ponudi proizvoda članova ULP koji se trude da svake godine ona bude što kvalitetnija i obimnija.

Foto: T.Ilić

Kao i ranije veliku pažnju posetilaca ponovo će privući takmičenje ‘‘Lešnički kotlić’‘ za koji je već prijavljeno više od 50 učesnika. Biće i smotre folklora, nastupa DJ Mario, a za kraj celodnevnog druženja najavljen je koncert pevača Peđe Jovanovića koji počinje u 19 časova.

Foto: T.Ilić