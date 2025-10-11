Slušaj vest

Loznica je domaćin Drugog Samurajskog festivala u organizaciji Nacionalne akademije rekreacije i sporta Srbije i samurajske škole Daišin dođo, uz podršku Japan budo međunarodne federacije, koji je počeo juče, a danas se završava.

Festival se održava u prostorijama Daišin dođoa, škole borilačkih veština, koja predstavlja i jedinstveni japanski kulturni centar, kaže osnivač ove škole, Lozničanin Mladen Burazerović, inače, prvi srpski samuraj.

Foto: T.Ilić

Dvodnevni festival ima bogat program, od radionice borilačkih veština, izložbe mačeva-katana i slika, samurajske odeće, video-prikaza, predstavljanje veština samuraja iz Japana kao i japanske kaligrafije.

- Loznica je u Srbiji specifična po tome jer u drugim gradovima postoje dani japanske kulture, a samo ovde Samurajski festival. Učestvuju gosti iz Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Rusije, Španije i Severne Makedonije, majstori različitih borilačkih veština koje ovde predstavljaju. Prvoga dana bilo je oko 90 učesnika, drugoga više od 130, a radimo u dve sale na oko 200 kvadratnih metara. Održali smo i panel najstarijh instruktora na kome su mlađim vežbačima pričali zašto su toliko dugo istrajni na putu borilačkih veština, šta ih motiviše i koju su korist u svom životu osetili baveći se njima. Naši gosti bili su pored ostalih i osnovci iz lozničke škole ‘’Kadinjača’’, a za dva dana ovde je prošlo oko 300 ljudi. Inače, Ambasada Japana u Beogradu nam je poželela mnogo uspeha u radu festivala – kazao je Burazerović.

Foto: T.Ilić

Prema njegovim rečima radi se na tome da se dve kulture bolje upoznaju, a on nastoji da se pobratime Loznica i japanski grad Tanabe. Kaže da su već napravljeni određeni dogovori i u Tanabeu će naredne godine biti održan Treći samurajski festival.

- Imamo zvaničan poziv gradonačelnika Tanabea i očekuju nas sastanci u vezi sa povezivanjem dva grada. Dogovorili smo i bitnu prezentaciju u najvećem šinto hramu u Japanu, koji se nalazi upravo u Tanabeu. Videćemo koliko ćemo u vezi sa tim imati razumevanje naše lokalne zajednice – kaže osnivač Daišin dođoa koji ima oko 60 članova.

Postarao se da gosti iz Japana i drugih zemalja što bolje upoznaju Loznicu i njenu okolinu, njene prirodne lepote i kulturno-istorijske zanemenitosti. Posetili su Muzej Jadra, Vukovu spomen-kuću i Tršić, Gučevo i ostale turističke destinacije Vukovog zavičaja. Ideja festivala je da se građanima približi samurajska kultura i predstave samurajske borilačke veštine koje su bogato istorijsko nasleđe drevnog Japana.

Foto: T.Ilić